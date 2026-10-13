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Българи пътуват до Гърция за противогрипни ваксини

Миналата седмица са потвърдени 4 случая на COVID-19 в София

Днес, 10:20
ЕПА/БГНЕС

Липсата на противогрипни ваксини у нас доведе до ваксинационен туризъм. Хора споделят съвети в социалните мрежи за купуване на ваксини от съседна Гърция, където "Ваксигрип" струва 15 евро в момента. За удобство там ваксината се поставя и в аптеките. Масово се използват и пътувания другаде в Европа. Във Франция например тривалентна "Инфлувак" струва около 13 евро.

У нас инжекционни ваксини няма нито на свободния пазар, нито по програмата за безплатно ваксиниране на възрастни и деца. Дойдоха само назални ваксини, които са предназначени само за деца. Проблемът е генерален – тази година недостиг има навсякъде заради закъснения в производството и изисквания на Световната здравна организация да се актуализират и трите й компонента, насочени към три грипни вируса. Както се вижда обаче, повечето държави все пак успяха да договорят доставки.

Поради големия интерес, от Българския фармацевтичен съюз вчера дадоха информация от представителя на Sanofi за България кога ще има ваксина "Ваксигрип". От писмото се вижда, че за свободния пазар ще има 70 000 дози чак след 9 ноември. Очаква се информация и за "Инфлувак".

Както "Сега" писа, у нас вече са налични адаптираните ваксини срещу COVID-19. В София ваксината се поставя не само в РЗИ, а и на други места:

Междувременно справката за епидемичната ситуация в София за изминалата седмица показва, че вече има четири случая на COVID-19, след като в последните 2 седмици нямаше засечени случаи. Промени в сайта на столичната РЗИ обаче скриха данните за наличните ковид и грипни ваксини.

Като цяло сезонът на вирусите започна, но грипната епидемия тепърва ще се развихря, коментира тези дни по Нова телевизия епидемиологът доц. Ангел Кунчев. "Сериозната циркулация на грипа обикновено е през декември, за да достигне пика си през януари-февруари", коментира Кунчев.   

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