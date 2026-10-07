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И грипът "Мисури" е вече в България

На пазара обаче има голям недостиг на ваксини

Днес, 11:56
Pexels

Втори грипен вирус беше установен в България, съобщи Националният център по заразни и паразитни болести. За пръв път за сезон 2026-2027 г. е изолиран грипен вирус A(H1N1)pdm09 – "Мисури". Той е идентифициран в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в Специализираната болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" в София. Преди няколко дни беше доказан и първият грипен вирус A(H3N2) – "Дарвин".

В същото време доставките на противогрипни ваксини тази година се сблъскват с големи трудности. Според фармацевти те може да не се появят по аптеките до януари. Министерството пък твърди, че през ноември предстои доставка на 70 000 дози за свободния пазар. Общо за сезона трябва да имаме 770 000 дози ваксини срещу грип, като те са безплатни за децата и възрастните на 65+. На този етап обаче са доставени само назални ваксини, които са предназначени за деца. Тяхната ваксинация започна от 5 октомври, но в някои градове ваксините все още се доставят.

Препоръчаният от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата състав за сезон 2026/2027 г. на противогрипните ваксини е:

  • A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-подобен вирус;
  • A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-подобен вирус;
  • B/Tokyo/EIS13-175/2025-подобен вирус от линия B/Victoria.

Проблемите с доставките се дължат на това, че препоръките за тазгодишния сезон са били да се актуализират и трите вируса. У нас информация за забавяне бе получена на 29 септември, непосредствено преди старта на имунизационната кампания. 

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