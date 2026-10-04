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Грипът вече е официално в България

Той е открит при пациентка в столичната болница "Проф. Иван Киров"

04 Окт. 2026

Регистриран е първият за сезон 2026-2027 г. грипен вирус A(H3N2), съобщиха в неделя на сайта си от Националния център по заразни и паразитни болести.

На 30 септември тази година в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" е доказан чрез Real-Time PCR грипният вирус. Той е открит в носогърления секрет на пациентка, хоспитализирана в столичната Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров".

От понеделник, 5 октомври, ще има възможност за имунизиране срещу грип на деца с назална ваксина, съобщиха преди дни от Министерството на здравеопазването. Назалната ваксина срещу грип е тривалентна и включва щамовете „Мисури“, „Дарвин“ и „Токио“ ( A/Missouri (H1N1), A/Darwin (H3N2) и B/Tokyo), посочиха от фармацевтичната фирма, производител на ваксината, цитирана от БТА.

За сезон 2026/2027, по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата, в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини.

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Ключови думи:

грип, вирус

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