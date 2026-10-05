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Детските ваксини срещу грип тепърва ще се доставят в страната

В София вече са налични адаптирани ковид ваксини

Днес, 15:12
Pixabay

Първият доказан случай на грип е факт, но имунизационната кампания започва днес само с детските назални ваксини, и то не навсякъде. Добрата новина е, че адаптираните ковид ваксини вече са на линия, поне в София.

По Националната програма за безплатно ваксиниране са осигурени 47 504 дози за деца от 2 до 7 навършени години. Доставката им до кабинетите на общопрактикуващите лекари, участващи в програмата, е в ход и ще бъде извършена през следващите дни. Днес от Бургас здравният министър Катя Ивкова каза, че ще се доставят в страната до края на седмицата. В аптечната мрежа са разпространени допълнително 27 496 дози за приложение при деца от 2 до 17 навършени години, които са за свободна продажба.

Все още обаче у нас няма от инжекционните ваксини срещу грип за възрастни. Те ще пристигнат най-вероятно до края на октомври. "Това, което ни беше докладвано на 29 септември, всъщност касае самото разработване на ваксината от производителите. По-късно е бил определен щамът тази година, поради което производителите са били в невъзможност по-рано и всъщност навреме да разработят и доставят ваксините", каза Ивкова. Тя добави, че проблемът засяга цялото Северно полукълбо.

Проверка на "Сега" показа, че проблеми наистина има в някои други европейски страни. Във Великобритания например на официалния сайт на правителството е пояснено, че ваксината предпазва от три различни грипни вируса. За тазгодишните противогрипни ваксини и трите вируса трябваше да бъдат актуализирани спрямо ваксината от миналата година, което е необичайно. Това е една от причините, поради които доставките на противогрипни ваксини за Обединеното кралство тази есен се произвеждат и разпределят непосредствено преди необходимостта от тях, пише в обяснението. В него също се посочва, че много държави в Европа очакват забавяне в доставките и ограничени количества. 

Назалните грипни ваксини включват три вирусни компонента, съответстващи на препоръчания от Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата състав за сезон 2026/2027 г.:

  • A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-подобен вирус;
  • A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-подобен вирус;
  • B/Tokyo/EIS13-175/2025-подобен вирус от линия B/Victoria.

От ковид ваксините в страната вече са доставени 14 400 дози, адаптирани срещу варианта XFG на SARS-CoV-2 в съответствие с препоръките на Европейската агенция по лекарствата за настоящия сезон. Ваксината е на Pfizer–BioNTech и се доставя на регионалните здравни инспекции. 2880 дози са предназначени за деца от 6 месеца до 11 години, а 11 520 — за лица на и над 12 години. През октомври и ноември се очаква доставка на още 17 280 дози за възрастовата група на и над 12 години. На сайта на Столичната здравна инспекция се вижда, че към днешна дата има налични 3000 дози адаптирана ковид ваксина за възрастни и 120 за деца.

Имунизациите срещу COVID-19 ще бъдат безплатни и ще се извършват в кабинети на РЗИ и лечебни заведения. Информация за местата за ваксинация ще бъде публикувана на интернет страниците на здравните инспекции. При заявено желание ще бъдат организирани и мобилни екипи за трудноподвижни хора и жители на отдалечени населени места. Съгласно одобрените от министъра на здравеопазването препоръки на Националния експертен съвет по имунизации приоритетни групи са:

  • хората на и над 60 години, с най-висок приоритет за тези на и над 75 години и особено на и над 80 години;
  • лицата от 6-месечна възраст с умерена или тежка имуносупресия;
  • хората с хронични заболявания или състояния, свързани с повишен риск от тежко протичане на COVID-19, независимо от възрастта;
  • потребителите на социални услуги за резидентна и дългосрочна грижа;
  • бременните жени, като ваксината може да се приложи на всеки етап от бременността;
  • медицинските специалисти и лицата, предоставящи здравни или социални грижи, които имат пряк контакт с хора с висок риск.

Ваксина срещу COVID-19 може да получи и всеки друг желаещ, съобразно разрешената за възрастта му ваксина.

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имунизация, грип, ваксини, ковид ваксини

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