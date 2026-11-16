Ваксините срещу грип най-сетне идват

В близките дни най-сетне и в нашите аптеки ще се появят противогрипни ваксини за свободна продажба. Очакваните 40 хиляди дози от инжекционната ваксина "Ваксигрип" ще бъдат внесени у нас днес, съобщиха за БНР от фирмата "Суикс Биофарма", които са представител на производителя за България. През следващите дни тези количества ще бъдат разпространени към аптеките за свободна продажба.

Доставката закъсня с една седмица – чакаше се в началото на миналата седмица. Тази есен България остана без противогрипни ваксини в инжекционна форма заради сътресения в производството. Въпреки че те повлияха на кампанията в цял свят, другите страни все пак осигуриха количества, докато у нас бяха покрити само нуждите на националната програма за безплатно ваксиниране на възрастни и деца. В свободна продажба пък имаше само назални ваксини за деца.

Този вид противогрипни ваксини се произвеждат в завод във Франция и след внасянето им в България преминават през проверка на качеството, преди да стигнат до складовете на едро, а оттам - до аптеките, обясниха от фирмата-представител на производителя.

Още 30 хиляди дози от същата ваксина ще бъдат доставени до края на ноември, като тези допълнителни количества ще бъдат в чуждоезикова опаковка и трябва да преминат през адаптиране за българския пазар.

Другият вид инжекционна противогрипна ваксина – "Инфлувак" - не е налична за свободна продажба, след като в средата на октомври от фирмата-вносител обявиха, че заради ограничени наличности ще успеят да осигурят само бройките, договорени по националните програми за имунизация на възрастни хора и на деца. По тези две програми са доставени около 550 хиляди ваксини.