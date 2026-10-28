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Противогрипни ваксини за възрастни
ще има след 10 ноември по аптеките

Гърция поръчва годишно между 3 и 4 милиона ваксини, докато България 500 000

Днес, 08:18
Богдан Кирилов е директор на Агенцията по лекарствата
БГНЕС
Богдан Кирилов е директор на Агенцията по лекарствата

Към 10 ноември ще има инжекционни противогрипни ваксини по аптеките, съобщи Богдан Кирилов, директор на Агенцията по лекарствата, пред БНТ. Той отново подчерта, че производителите на ваксини са имали затруднения заради решението на СЗО да се обновят и трите щама на грипа за кампанията 2026/27 година. Той отклони отговора на въпроса защо в Гърция има и доста българи отиват до там да си вземат, като заяви, че производителите дължат обяснение защо в България има проблем. Кирилов твърди, че агенцията си е свършила работата. Той обясни, че политиката на предоставяне на ваксините от производителите зависи от големината на пазара. В Гърция например се доставят всяка година между 3 и 4 милиона дози. Кирилов твърди, че в България се засилвал вече интересът към ваксините. Тази година въпреки забавянето ще бъдат доставени 500 000 ваксини, което е със 140 000 повече от миналата. Директорът на лекарствената агенция припомни, че първите 150 000 ваксини, предназначени за рисковите групи, на личните лекари, са вече налице. Проблемът се изострил заради отказа на производител да достави 125 000 ваксини за продажба в аптеките. 

От предишната ваксинационна кампания ще бъдат унищожени над 15 000 дози. Това става за сметка на производителя, каза Кирилов и обясни, че производителите имат и икономически мотиви. На въпрос защо се стига до унищожаване на ваксини, след като миналата година не достигнаха, директорът на агенцията каза, че е въпрос на организация.

За първи път тази година са осигурени 50 000 високодозови ваксини, които са подходящи за хората над 65 години, като е безплатна за пациентите над 75 години. Кирилов съобщи, че вече е налична в кабинетите на личните лекари. 

Той заяви, че според българския закон ваксините не могат да се продават онлайн, макар че гръцки аптеки доставят у нас след онлайн поръчка и подчерта, че те изискват специален режим на съхранение. 

След 10 ноември в аптеките ще бъдат доставени 100 000 дози инжекционни ваксини - това са планираните 70 000 плюс още 30 000, които са преразпределени от друга европейска държава. Кирилов твърди, че продължава проучването за доставяне на още дози от други страни. 

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