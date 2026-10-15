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"Инфлувак" въобще няма да стигне до аптеките

Количествата от тази ваксина ще са само за националната програма за безплатно ваксиниране

Днес, 11:17
Pexels

Противогрипната ваксина Influvac няма да бъде налична за аптечния пазар в България за сезона 2026/2027, обяви Българският фармацевтичен съюз. Причината е, че доставките ще са с по-малки количества от първоначално планираните, обяснява притежателят на разрешението за употреба "Виатрис". В резултат на това всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени за националните програми за противогрипна ваксинация.

Обяснението на производителя Abbott е това, което посочват всички и за което писа и "Сега" – по изключение тази година е извършена едновременна актуализация на трите щама на грипния вирус, препоръчани от Световната здравна организация за сезон 2026/2027, както и от забавяния в наличността на критични материали, необходими за производството на ваксината и стандартизирането на щамовете. Към това се добавят и оперативни затруднения, които оказвали влияние върху скоростта на процесите по пълнене и опаковане.

Въпреки че е известно, че сътресенията не засягат само България, други държави, включително Гърция, все пак набавиха количества за свободния си пазар. Затова и българи пътуват до южната ни съседка за ваксина.

 

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