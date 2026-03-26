Кьовеши даде на съд шестима за евроизмами в COVID пандемията

Службата на Европейската прокуратура в Букурещ внесе в съда обвинителен акт срещу шест лица и две компании за измама на стойност 9 млн. евро, свързана със средства от ЕС за закупуване на защитно медицински консумативи по време на пандемията от COVID-19. Това съобщи Службата на европейския главен прокурор.

Според разследването, през 2020 и 2021 г. е била сформирана престъпна мрежа за манипулиране на обществените поръчки за защитни маски, дезинфектанти и други медицински консумативи за болници, училища и други общински и държавни учреждения, с цел облагодетелстване на предварително определени доставчици, за които се смята, че са били част от схемата.

Общо 29 проекта са били възложени за изпълнение на представители на компаниите, членове на престъпната група. Тя е използвала две консултантски компании, на които също са повдигнати обвинения.

Чрез контролиране на подготовката на документите за проектите, консултантските фирми са успели да структурират заявленията за финансиране по начин, който е позволил обществените поръчки да бъдат определени на максималните суми, разрешени от управляващия орган, като по този начин са ограничили реалната конкуренция и са улеснили злоупотребата с публични средства. Твърди се също, че консултантските компании са използвали и фалшиви или неточни документи.

Доставката на медицинското оборудване е финансирана от програмата „Помощ за възстановяване за сближаване и територии на Европа“ (REACT-EU). Смята се, че престъпните дейности, за които са обвинени заподозрените, са причинили щети на бюджета на ЕС в размер на над 9 млн. евро.

На няколко пъти по време на пандемията беше обявявано, че сигнали за злоупотреби с ваксини, консумативи, лекарства, процедури, техника са подавани до българската и до европейската прокуратури. И до момента обаче няма данни да е направено каквото и да е.