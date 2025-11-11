Шефове на агенции крият бонусите си

Данните за така нареченото допълнително материално стимулиране (ДМС) по високите етажи на държавните служби са шокиращи. Това разкри в предаването (О)позиция депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев въз основа на справки, получени от над 100 ведомства - агенции, комисии, служби, институти, главни дирекции. Само от бонуси началниците на някои регулатори си докарват втора и трета заплата. Сред черните рекордьори е Сметната палата - за 2024 г. сумата на премиите за поста "председател" надхвърля 111 000 лева. За сравнение средната годишна заплата за България миналата година е била под 27 000 лв. Друг печален пример е Националната служба за съвети в земеделието, за която много земеделци не са и чували - шефът й е взел 31 хил. бонуси плюс заплатата, главният секретар - 30 000 лв., посочи Мирчев. Той подчерта, че въпросът е принципен - заслужени ли са тези стимули.

Две важни агенции - "Митници" и държавният финансов контрол, дори са отказали да разкрият какви ДМС си раздават ръководствата - било данъчно-осигурителна тайна. Явно има какво да крият, но има начин да ги накараме да предоставят информацията, обясни народният представител.

"Тези данни като цяло предизвикват гняв - на върха си раздават милиони, при положение че не сме доволни от работата на институциите. И всяка година държавната администрация става все по-голяма и гълта все повече пари, вместо да се оптимизира, което не значи "рязане", подчерта Мирчев. Той даде за пример Украйна - от началото на руската агресия страната се е изкачила на първо място в Европа и на трето място в света по дигитализация, по електронно правителство, докато у нас още обикаляме по гишета.

"През януари главното Д на държавата каза, че иска да купи бургаската рафинерия и това вкарва съмнение във всеки ход от тук нататък. Чака ни "перфектната буря" с "Лукойл", ако не действаме разумно", предупреди Ивайло Мирчев. И декларира: "Готови сме да помагаме на управляващите за решенията, както помагахме, когато Русия ни спря природния газ".

