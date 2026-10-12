Неочаквана покана за концерт

Сякаш че е прекалил със боба,

чу се от отвъдното гърмеж;

Йосиф Сталин завъртя се в гроба,

вдигна се разсърденият леш.



Той отиде право в кабинета,

за да проведе политпросвета.



Той отиде сам да опердаши

слабия и глупав президент -

главатар на групичка апаши,

класово неправилен агент.



Със ботуш отвори си вратата

хвана президента за яката:



- Докога така ще пропиляваш

моето наследство, я кажи!

Докога ще злоупотребяваш

с моите триумфи и войни?



Как посмя със мен да се сравняваш

в боя на световната война?

И се правиш, че не проумяваш

колко несравнимо е това!



Словото ти без мускулатура

срам е за имперската култура!

Пет години някакъв Петлюра

плюе ти в лицето и кобура.



Вместо яки топки от стомана -

слаба пропаганда и подмяна.

Все едно с мустаците на мряна*

някой да ми бъде бодра смяна!



Като бях на твоите години

знайш ли колко хора бях избил?

Колко съм разплакал майки, стрини

чак до най-последния дебил!



Чак до най-последния писател,

селянин, бачкер, интелигент -

всеки бе доносник и предател,

в ужас до последния момент.



Пушекът в заводските комини -

даже той трепереше от страх...

И въобще, на твоите години

всичко бях направил.

И умрях!



А сега, без вопъл или стон,

тръгвай да те водя при Кобзон!

_________

Рибата мряна на руски се нарича обыкновенный усач - обикновен мустаклия.