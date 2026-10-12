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Лира и шмиргел

Неочаквана покана за концерт

12 Окт. 2026

Сякаш че е прекалил със боба,
чу се от отвъдното гърмеж;
Йосиф Сталин завъртя се в гроба,
вдигна се разсърденият леш. 

Той отиде право в кабинета,
за да проведе политпросвета.

Той отиде сам да опердаши
слабия и глупав президент -
главатар на групичка апаши,
класово неправилен агент.

Със ботуш отвори си вратата
хвана президента за яката:

- Докога така ще пропиляваш
моето наследство, я кажи! 
Докога ще злоупотребяваш
с моите триумфи и войни? 

Как посмя със мен да се сравняваш
в боя на световната война?
И се правиш, че не проумяваш
колко несравнимо е това! 

Словото ти без мускулатура
срам е за имперската култура! 
Пет години някакъв Петлюра
плюе ти в лицето и кобура.

Вместо яки топки от стомана -
слаба пропаганда и подмяна. 
Все едно с мустаците на мряна*
някой да ми бъде бодра смяна! 

Като бях на твоите години
знайш ли колко хора бях избил?
Колко съм разплакал майки, стрини
чак до най-последния дебил! 

Чак до най-последния писател,
селянин, бачкер, интелигент -
всеки бе доносник и предател,
в ужас до последния момент. 

Пушекът в заводските комини -
даже той трепереше от страх...
И въобще, на твоите години
всичко бях направил.
                                И умрях! 

А сега, без вопъл или стон,
тръгвай да те водя при Кобзон! 
_________
Рибата мряна на руски се нарича обыкновенный усач - обикновен мустаклия. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
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