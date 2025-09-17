Медия без
В "Дружба" 2 стартира тримесечен курс по добродетели и смирение

Ръководството на дружеството препоръчва къпане с Вяра, Надежда, Любов и най-вече мамка им

17 Септ. 2025
Аркадий Пластов, "Пролет", 1954. Сняг вали, но голата жена излиза от банята и студът не я плаши, защото е физически и духовно чиста.
Аркадий Пластов, "Пролет", 1954. Сняг вали, но голата жена излиза от банята и студът не я плаши, защото е физически и духовно чиста.

ТЕЦ ТРАЙЧО КОСТОВ
Софийската "Топлофикация" зарадва спалния район "Дружба" 2 с новината, че три месеца няма да има топла вода и парно, за да си потегнат малко тръбите, а през това време жителите на квартала ще изкарат пропуснатите в училище часове по религия, добродетели и смирение. 

120 блока в "Дружба-2" в София остават без топла вода до Нова година
Столичният квартал "Дружба-2" ще остне рекордно време без топла вода при наближаваща зима. Тежък текущ ремонт ще остави абонатите на "Топлофикация"-София без топла вода в продължение на 90 дни.
СЕГА
17 Септ. 2025

"Може би някои от вас ще се покрият със струпеи като бедния Йов - допускат топлофикаторите. - Но вие не губете упованието си в в Бог и той ще ви възнагради, както бе възнаграден бедният Йов. Представете си колко по-силно ще цените топлата вода след трите месеца поливане с канчета и досаждане на роднини с бойлер. Нещата, които приемаме за даденост, не умеем да ги ценим" - мъдро обобщават меринджеите. 
Новината неслучайно дойде навръх Празника на София, който същевременно е ден на светите Вяра, Надежда, Любов и майка им. От дружеството посъветваха абонатите си в "Дружба" 2 да наблягат на дружбата и да се къпят в надежда, вяра и любов. А когато благославят на майка "Топлофикация", там ще знаят, че става въпрос за мамка им София, което означава Мъдрост. 
Неслучайно в корпуса жития на Димитрий Ростовски писанието за Вяра, Надежда, Любов започва с цитат от посланиети на апостол Иаков: "А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна" (Иак. 3:17).
Сиреч мъдростта сама по себе си е вид чистота. Като няма топла вода, да се пречистим с катарзис и помъдряване! 
Между другото - в същия ден църквата чества и паметта на 156 мъченици от Тир. 
Ако мъчениците от "Дружба" 2 се държат благочестово и понесат страданията си с търпение докрай - кой знае, може и тях дружно да ги канонизират!  
А който си има Вяра, Надежда и Любов да го поливат с канчета като самодиви в бели премени, на него даже мъдрост не му трябва. 
"Това ще бъде един интензивен курс по добродетели, след който всички в квартала ще открият топлата вода като Христофор Колумб" - шегуват се лъчезарно повелителите на топлите тръби. 


Авторът Сър Гей Бубка тича с изменено лице към езерото в "Дружба" 1. 

