Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство

Селекцията ни до 21 г. елиминира Полша и си осигури минимум мач за бронзовите медали

Днес, 13:36
Селекционерът Драган Нешич (с очилата) празнува със състезателките си победата над Полша на 1/4-финала на световното първенство в Индонезия.
Националният отбор на България по волейбол за жени до 21 г. се класира на 1/2-финал на световното първенство в Сурабая (Индонезия), след като победи Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18).

Най-резултатна за тима, воден от селекционера Драган Нешич, бе диагоналът на "Марица" Ива Дудова, която реализира 33 точки - 28 от атака, 3 блокади и 2 аса. Виктория Коева добави 14 т., Александра Кипитова завърши с 8, а Кая Николова - със 7. За Полша Александра Адамчик и Юлиа Хевелт отбелязаха по 19 точки.

Българският тим имаше предимство в почти всички показатели - атака (56:53), блокада (14:11), сервис (7:3), като единствено направи малко повече грешки от противника - 22:20.  

По-късно днес ще стане ясен съперникът ни на 1/2-финалите, който ще бъде победителят от двойката Турция - Япония. Дори и при негативен развой - загуба на 1/2-финалите, България ще има шанс да спори поне за бронзовите медали.

А това е още един успех за женския ни волейбол. Както е известно, преди месец националният ни отбор за девойки (до 19 г.) стана световен шампион на първенството в Хърватия и Сърбия след победа над САЩ на финала.

