Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство

Тимът на България отстъпи на 1/2-финала пред Япония

Днес, 16:19
Волейболистките на България се държат за ръце преди началото на 1/2-финала с Япония.
bgvolleyball.com
Волейболистките на България се държат за ръце преди началото на 1/2-финала с Япония.

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 г. отстъпи с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) пред Япония в 1/2-финален мач от Световното първенство за тази възрастовата група в Сурабая, Индонезия.

Селекцията на Драган Нешич се опита да се противопостави на японките, от които загуби с 0:3 и в груповата фаза, но не успя да спечели дори гейм. Въпреки това нов силен мач изигра диагоналът на "Марица" (Пловдив) Ива Дудова, която завърши с 15 точки. Капитанът Виктория Коева бе втора по резултатност - 7 точки.

За съперниковия тим най-много точки отбеляза Сае Омори (13), а Ичио Ито и Коюми Фукумура завършиха с по 12. Така Япония се класира за решаващия мач за титлата срещу Италия. Това е повторение на финала от 2019 г., когато японките триумфираха след пет гейма. 

България ще играе утре от 12:00 ч. наше време срещу отбора на Бразилия, който загуби от Италия също с 0:3. Южноамериканките са абсолютни рекордьори в тази възрастова група с шест световни титли, но последната им е от 2007 г. 

Независимо от изхода на мача за третото място, тимът ни ще постигне голям успех. При победа волейболистките ще спечелят исторически първи медали за България за тази възраст, а при загуба ще изравнят постижението ни от 2009 г., когато страната ни завърши също на 4-то мято на световното първенство в Мексико.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Драган Нешич

Още новини по темата

Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство
15 Авг. 2025

Казийски ще е в Пловдив дистанционно
14 Авг. 2025

Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство
13 Авг. 2025

Либерото на националния отбор се оттегли
31 Юли 2025

Звездата на България няма да играе на световното по волейбол
25 Юли 2025

Волейболната Суперлига остана с 11 отбора
21 Юли 2025

VNL 2025 приключи болезнено за българския отбор
20 Юли 2025

Националите сътвориха волейболно миничудо
19 Юли 2025

България срази с 3:0 домакина на финалите във VNL
18 Юли 2025

Пропуснат мачбол отклони волейболистите от пътя към голямата цел
16 Юли 2025

Волейболните ни шампиони стартират срещу хървати в ШЛ
15 Юли 2025

Българките обраха и индивидуалните призове на световното по волейбол
14 Юли 2025

България стана световен шампион по волейбол

13 Юли 2025

България приключи във VNL с най-тежката си загуба
13 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар