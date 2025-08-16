Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство

bgvolleyball.com Волейболистките на България се държат за ръце преди началото на 1/2-финала с Япония.

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 г. отстъпи с 0:3 (17:25, 18:25, 13:25) пред Япония в 1/2-финален мач от Световното първенство за тази възрастовата група в Сурабая, Индонезия.

Селекцията на Драган Нешич се опита да се противопостави на японките, от които загуби с 0:3 и в груповата фаза, но не успя да спечели дори гейм. Въпреки това нов силен мач изигра диагоналът на "Марица" (Пловдив) Ива Дудова, която завърши с 15 точки. Капитанът Виктория Коева бе втора по резултатност - 7 точки.

За съперниковия тим най-много точки отбеляза Сае Омори (13), а Ичио Ито и Коюми Фукумура завършиха с по 12. Така Япония се класира за решаващия мач за титлата срещу Италия. Това е повторение на финала от 2019 г., когато японките триумфираха след пет гейма.

България ще играе утре от 12:00 ч. наше време срещу отбора на Бразилия, който загуби от Италия също с 0:3. Южноамериканките са абсолютни рекордьори в тази възрастова група с шест световни титли, но последната им е от 2007 г.

Независимо от изхода на мача за третото място, тимът ни ще постигне голям успех. При победа волейболистките ще спечелят исторически първи медали за България за тази възраст, а при загуба ще изравнят постижението ни от 2009 г., когато страната ни завърши също на 4-то мято на световното първенство в Мексико.