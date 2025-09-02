УЕФА внезапно смени съдията на мача ни с Испания

УЕФА направи изненадващо смени главния рефер преди световната квалификация между България и Испания от група Е в четвъртък. Първоначално беше нарядът бе даден на най-добрия италиански съдия за 2024 г. Симоне Соца, но той и асистентите му бяха препратени на Нидерландия - Полша от група G, който ще се играе същия ден. А за нашия мач беше назначена сръбски екип, начело с главния съдия Сърджан Йованович. Негови помощници на терена ще са Урош Стойкович и Милан Михайлович, а четвърти съдия ще е Новак Симович. VAR-рефер е Момчило Маркович, като ще му помага жена - Йелена Цветкович.

Към момента няма обяснение защо нарядът на Соца за нашия двубой е отменен.

Междувременно стана ясно, че още двама испански национали отпаднаха от състава за гостуванията срещу България в София в четвъртък и Турция в Коня на 7 септември от квалификациите за Мондиал 2026. Това са халфът Фабиан Руис ("Пари Сен Жермен"), който е с мускулна травма и нападателят Йереми Пино ("Кристъл Палас"), който има болки в десния глезен.

По-осезаема ще е липсата на Руис, който е сред основните футболисти в тима на селекционера Луис де ла Фуенте, а е и сред титулярите на френския доминант и настоящ носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен". "Това е чувствителна загуба за Испания, тъй като Фабиан се беше превърнал в ключов играч в халфовата линия на националния отбор", потвърди и испанският вестник "Марка".

Така вече трима футболисти от обявения списък на Де ла Фуенте останаха извън групата за предстоящите квалификации, след като още в петък стана ясно, че е контузен и Гави ("Барселона"), а на мястото му бе повикан Алейш Гарсия от "Байер" (Леверкузен). Сега селекционерът реши да повика заместник само на Йереми Пино. Това е нападателят на "Райо Валекано" Хорхе де Фрутос (28 г.), който е пълен дебютант.

Отборът на Испания се очаква да пристигне тази вечер в София около 20:00 ч., за да използва утрешния ден за аклиматизация. Всички билети за двубоя в четвъртък от 21:45 ч. на ст. "Васил Левски" вече са разпродадени.