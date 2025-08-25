Медия без
Тежка загуба от Турция извади българките от световното по волейбол

В последния си мач - срещу Испания, отборът ни ще опита поне да завърши с победа участието си

Днес, 17:13
Мелиса Варгас атакува през двойната блокада, изградена от Мирослава Паскова (№66) и капитана Христина Вучкова (№11)
Женският волейболен отбор на България претърпя тежка загуба във втория си мач на световното първенство в Тайланд и загуби всякакви шансове да продължи на 1/8-финалите. Селекцията на треньора Антонина Зетова не успя по никакъв начин да се противопостави на европейския шампион от 2023 г. - Турция, и бе разгромен с 0:3 (-23, -19, -13) за малко повече от час и половина игра. 

Българките започнаха добре двубоя и дори поведоха с 19:15, но допуснаха бърз обрат до 19:21 след 6 поредни точки на съперничките. След това туркините, водени от родената в Куба звезда Мелиса Варгас затвориха рутинно първия гейм. Втората част премина изцяло под диктовката на сеперничките, които в нито един момент не допуснаха да изостават в резултата.

Началото на третия гейм даде надежди за някакъв обрат за нашия тим, който се откъсна до 10:5. Последва прекъсване от страна на италианския треньор на съперника - Даниеле Сантарели, и на терена сякаш се появи друг отбор на Турция. Дори и без Варгас, която седна на резервната скамейка, туркините осъществиха истинска наказателна акция - обърнаха светкавично резултата с 10 поредни точки до 15:10, а до края на мача дадоха на българките да реализират още само три.

Най-много точки от общо 55-те, които реализира нашият тим, постигна Александра Миланова - 11, и тя е единствената с двуцифрен актив. Нася Димитрова завърши с 8 (2 блока), а Христина Вучкова (2 блока) и Микаела Стоянова (1 ас) - с по 7. 

Най-резулатна за Турция бе именно Варгас, която само в рамките на първите два гейма натрупа своя актив от 20 т. (1 блокада). Ебрар Каракурт направи 13 (2 блока, 1 ас), а по 8 реализираха тринидадката с турски паспорт Джак Кисал и Зехра Гюнеш. 

Тежкото поражение в зала "Корат Чатчай" бе второ за България в гр.Е след стартовото 1:3 срещу Канада. Малко преди това канадките се наложиха над Испания с 3:2 гейма и така, заедно с Турция са недостижими на първите две места в групата преди последните мачове.

Именно тези два отбора ще продължат на 1/8-финалите, като срещата помежду им в сряда ще определи кой е победител в гр.Е. А пък България и Испания ще играят за честта си в последниа мач и за двата отбора на това световно първенство.

