Сърбин спечели I етап от Обиколката на България

БФКолоездене Сръбският национал Столич ликува след победата си във финалния спринт в Бургас

Сърбинът Михайло Столич спечели първия етап от 73-тата колоездачна обиколка на България, след като излезе най-бърз във финалния спринт по улиците на Бургас.

Колоната от 114 състезатели потегли днес от Приморско и измина 125,2 км до центъра на Бургас. Сръбският национал е и първият носител на жълтата фланелка за лидер в генералното класиране. Със същото време, но разделени от Столич заради бонификацията за заето място призовата тройка допълват двама италианци - Джосуе Крешиоли (Gallina Ecotek Lucchini) и Рикардо Биондани (Gragnano Sporting Club).

Бялата фланелка за най-добър млад състезател също е за Столич, докато лилавата фланелка за активност след ден е на гърба на холандеца Йеен де Йонг (Universe Cycling Team).

Утре е вторият етап - 105.5 км от Бургас до Сливен.