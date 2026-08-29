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Сърбин спечели I етап от Обиколката на България

Топ 3 във финалния спринт в в Бургас допълниха италианци

Днес, 20:05
Сръбският национал Столич ликува след победата си във финалния спринт в Бургас
БФКолоездене
Сръбският национал Столич ликува след победата си във финалния спринт в Бургас

Сърбинът Михайло Столич спечели първия етап от 73-тата колоездачна обиколка на България, след като излезе най-бърз във финалния спринт по улиците на Бургас.

Колоната от 114 състезатели потегли днес от Приморско и измина 125,2 км до центъра на Бургас. Сръбският национал е и първият носител на жълтата фланелка за лидер в генералното класиране. Със същото време, но разделени от Столич заради бонификацията за заето място призовата тройка допълват двама италианци - Джосуе Крешиоли (Gallina Ecotek Lucchini) и Рикардо Биондани (Gragnano Sporting Club).

Бялата фланелка за най-добър млад състезател също е за Столич, докато лилавата фланелка за активност след ден е на гърба на холандеца Йеен де Йонг (Universe Cycling Team).

Утре е вторият етап - 105.5 км от Бургас до Сливен.

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Ключови думи:

Обиколка на България, колоездене

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