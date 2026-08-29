Погачар катастрофира и няма да вземе Тройната корона

ЕПА/БГНЕС На старта на днешния осми етап в Пучол Погачар (на преден план) изглеждаше сигурен в триумфа, но той не успя да стигне до финала на 176.4-километровата отсечка в Хераско.

Един от най-великите колоездачи на всички времена - Тадей Погачар, ще трябва да почака за своята Тройна корона, след като катастрофира и напусна Обиколката на Испания в осмия етап.

33 км преди финала в Хераско словенското явление караше в средата на колоната, когато падна от велосипеда, нарани лявото си рамо и се поряза от лявата страна на лицето. Погачар направи опит да се качи отново на седлото, но отново се отпусна и седна на асфалта. Впоследствие влезе сам в линейката, което отбеляза първия случай в кариерата му, в който се отказва по време на някоя от трите големи обиколки.

❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



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Последвалите анализи на видеоматериалите от етапа показаха, че предното колело на велосипеда на Погачар закача камът на пътя, рязко се изкривява вдясно по посока на движението и причинява падането.

При завалянето настрани словенецът си е закачил лицето във велосипедите на съседно каращи колоездачи.

Преди инцидента суперфаворитът във Вуелтата имаше аванс от 3:50 мин. пред втория в генералното класиране - испанеца Енрик Мас.

Затова и всички очакваха Погачар да триумфира и в единственото липсващо му Гранд състезание, след като вече има пет победи в „Тур дьо Франс“ и една в „Джиро д'Италия“. Когато миналия месец се изравни на върха в класацията като най-успешния шампион в „Тур дьо Франс“ за всички времена, състезателят на „UAE Team Emirates-XRG“ с ипостави цел да стане едва деветият колоездач, печелил и трите Големи обиколки и да вземе Тройната корона.

В кариерата си Погачар е триумфирал в почти всички останали най-големи надпревари в колоезденето. В допълнение към многобройните си успехи в етапни състезания, той има две световни титли на шосе и 13 победи в еднодневните класики - Обиколката на Фландрия (три пъти), „Милано-Сан Ремо“ (веднъж), Обиколката на Ломбардия (пет пъти) и „Лиеж-Бастон-Лиеж“ (четири пъти).

През 2025 г. той записа и най-доброто си класиране – второ място, в последния оставащ т.нар. монумент от еднодневните класики - „Париж-Рубе“.