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Погачар катастрофира и няма да вземе Тройната корона

Един от най-великите колоездачи падна и напусна Обиколката на Испания

Днес, 19:25
На старта на днешния осми етап в Пучол Погачар (на преден план) изглеждаше сигурен в триумфа, но той не успя да стигне до финала на 176.4-километровата отсечка в Хераско.
ЕПА/БГНЕС
На старта на днешния осми етап в Пучол Погачар (на преден план) изглеждаше сигурен в триумфа, но той не успя да стигне до финала на 176.4-километровата отсечка в Хераско.

Един от най-великите колоездачи на всички времена - Тадей Погачар, ще трябва да почака за своята Тройна корона, след като катастрофира и напусна Обиколката на Испания в осмия етап.

33 км преди финала в Хераско словенското явление караше в средата на колоната, когато падна от велосипеда, нарани лявото си рамо и се поряза от лявата страна на лицето. Погачар направи опит да се качи отново на седлото, но отново се отпусна и седна на асфалта. Впоследствие влезе сам в линейката, което отбеляза първия случай в кариерата му, в който се отказва по време на някоя от трите големи обиколки.

Последвалите анализи на видеоматериалите от етапа показаха, че предното колело на велосипеда на Погачар закача камът на пътя, рязко се изкривява вдясно по посока на движението и причинява падането.

При завалянето настрани словенецът си е закачил лицето във велосипедите на съседно каращи колоездачи.

Преди инцидента суперфаворитът във Вуелтата имаше аванс от 3:50 мин. пред втория в генералното класиране - испанеца Енрик Мас. 

Затова и всички очакваха Погачар да триумфира и в единственото липсващо му Гранд състезание, след като вече има пет победи в „Тур дьо Франс“ и една в „Джиро д'Италия“. Когато миналия месец се изравни на върха в класацията като най-успешния шампион в „Тур дьо Франс“ за всички времена, състезателят на „UAE Team Emirates-XRG“ с ипостави цел да стане едва деветият колоездач, печелил и трите Големи обиколки и да вземе Тройната корона.

В кариерата си Погачар е триумфирал в почти всички останали най-големи надпревари в колоезденето. В допълнение към многобройните си успехи в етапни състезания, той има две световни титли на шосе и 13 победи в еднодневните класики - Обиколката на Фландрия (три пъти), „Милано-Сан Ремо“ (веднъж), Обиколката на Ломбардия (пет пъти) и „Лиеж-Бастон-Лиеж“ (четири пъти).

През 2025 г. той записа и най-доброто си класиране – второ място, в последния оставащ т.нар. монумент от еднодневните класики - „Париж-Рубе“.

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Ключови думи:

колоездене, Тадей Погачар

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