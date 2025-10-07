Спортът по телевизията - 9 октомври

Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден
15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
Макс спорт 1
10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Холгер Руне - Валентин Вашеро
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Зизу Бергс - Новак Джокович
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Монако"
Макс спорт 3
15:00 Голф: Открито първенство на Испания, I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Панатинайкос"
БНТ 3
16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 94 кг
Диема спорт 3
19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Финландия - Литва
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Чехия - Хърватия
Макс спорт 2
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Анадолу Ефес"
02:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Ню Джърси Девълс"
Нова спорт
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Шотландия - Гърция
Диема спорт
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Малта - Нидерландия
Диема спорт 2
21:45 Футбол Контрола, Англия - Уелс
Макс спорт 4
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ