Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 9 октомври

Днес, 04:04

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, I ден
15:50 Колоездене (мъже): "Гран Пиемонте"

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", III кръг

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Холгер Руне - Валентин Вашеро
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Зизу Бергс - Новак Джокович
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Монако"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Панатинайкос"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 86 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 94 кг

Диема спорт 3

19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Финландия - Литва
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Чехия - Хърватия

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Анадолу Ефес"
02:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Ню Джърси Девълс"

Нова спорт

21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Шотландия - Гърция

Диема спорт

21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Малта - Нидерландия

Диема спорт 2

21:45 Футбол Контрола, Англия - Уелс

Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - АСВЕЛ

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар