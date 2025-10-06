Спортът по телевизията - 8 октомври

Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Артур Риндеркнех - Иржи Лехечка
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Нуно Боргес - Алекс де Минор
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Феликс Оже-Алиасим - Лоренцо Музети
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Лърнър Тиен - Даниил Медведев
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Макаби" (Тел Авив)
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
Нова спорт
18:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, Оман - Катар
20:15 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, Индонезия - Саудитска Арабия
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лиеткабелис" (Паневежис)
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 77 кг