Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 8 октомври

Днес, 04:04

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Артур Риндеркнех - Иржи Лехечка
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Нуно Боргес - Алекс де Минор
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/8-финал, Феликс Оже-Алиасим - Лоренцо Музети
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, Лърнър Тиен - Даниил Медведев
21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Макаби" (Тел Авив)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", II кръг

Нова спорт

18:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, Оман - Катар
20:15 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, Индонезия - Саудитска Арабия

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Кемниц" - "Лиеткабелис" (Паневежис)
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Монреал Канейдиънс"

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 77 кг

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
05 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар