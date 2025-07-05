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Спортът по телевизията - 7 юли

Днес, 03:03

Макс спорт 4

00:00 Футбол: МЛС, "Кълъмбъс Крю" - "Сиатъл Саундърс"

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", IV ден
13:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Марин Чилич - Флавио Коболи
15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Алекс де Минор - Новак Джокович
18:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/8-финал, Мира Андреева - Ема Наваро
20:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Яник Синер - Григор Димитров

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", III етап

БНТ 3

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Португалия - Италия

 

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