Спортът по телевизията - 7 юли

Макс спорт 4
00:00 Футбол: МЛС, "Кълъмбъс Крю" - "Сиатъл Саундърс"
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Джон Диър Класик", IV ден
13:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Марин Чилич - Флавио Коболи
15:30 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Алекс де Минор - Новак Джокович
18:00 Тенис (жени): "Уимбълдън", 1/8-финал, Мира Андреева - Ема Наваро
20:00 Тенис (мъже): "Уимбълдън", 1/8-финал, Яник Синер - Григор Димитров
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", III етап
БНТ 3
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, Португалия - Италия