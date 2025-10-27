Медия без
Спортът по телевизията - 29 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:15 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Калгари Флeймс"
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Артур Риндеркнеш - Валентин Вашеро
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Камило Уго Карабели - Александър Зверев
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Зизу Бергс - Яник Синер
21:00 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Монако"

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Ню Йорк Никс"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Падерборн" - "Байер" (Леверкузен)
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш, "Атлетико Минейро" - "Индепендиенте дел Вале"
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Бург ан Брес"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Итас" (Тренто)

Диема спорт 2

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
12:00 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Миньор" (Перник) - "Черно море"
20:00 Футбол: Лига 1, "Лориен" - "Пари Сен Жермен"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Нюкасъл" - "Тотнъм"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Даниел Алтмайер - Каспер Рууд
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Феликс Оже-Алиасим - Александър Мюлер
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Григор Димитров - Даниил Медведев
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Корентен Муте - Александър Бублик
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карен Хачанов - Жоао Фонсека

Диема спорт

13:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Севлиево" - ЦСКА
16:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Хебър" - "Левски"
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/8-финал, "Арсенал" - "Брайтън"

Нова спорт

19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Майнц 05" - "Щутгарт"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/16-финал, "Кьолн" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Удинезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Фиорентина"

Ринг

21:45 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Рейнджърс"

 

