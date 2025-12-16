Спортът по телевизията - 19 декември

Макс спорт 4
10:30 Голф: "Мавриций Оупън", II ден
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Майорка"
Евроспорт 1
11:05 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км масов старт
11:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, 10 км масов старт
12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, супер Г
14:15 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/4-финал
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Нишеш Басавареди - Джъстин Енгел
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Александър Блокс - Дино Прижмич
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Мартин Ландалус - Рафаел Ходар
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Лърнър Тиен - Николай Будков Кяер
Евроспорт 2
13:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца
14:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца
15:05 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 10 км спринт
16:40 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца, квалификация
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Лудогорец"
Нова спорт
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Арминия" (Билефелд)
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Дармщат"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Суонзи" - "Рексъм"
Макс спорт 3
21:00 Футбол: Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Болоня" - "Интер"
Макс спорт 2
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - АСВЕЛ
Диема спорт 3
21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)