ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

28 ноември (петък)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Арда" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Локомотив" (Пд) - "Монтана" 17:30 ч.

(по Диема спорт)

29 ноември (събота)

"ЦСКА 1948" - "Берое" 12:30 ч.

(по Диема спорт)



"Ботев" (Пд) - "Черно море" 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Спартак 1918" (Вн) - ЦСКА 17:30 ч.

(по Диема спорт)



30 ноември (неделя)

"Славия" - "Добруджа" 12:30 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Ботев" (Вр) 15:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - "Септември" (Сф) 17:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 16 12 2 2 33:9 38 2. "ЦСКА 1948" 16 9 3 4 25:18 30 3. "Локо" (Пд) 16 7 7 2 19:18 28 4. "Лудогорец" 15 7 6 2 26:12 27 5. "Черно море" 16 7 6 3 20:11 27 6. ЦСКА 16 6 7 3 21:13 25 7. "Славия" 16 5 6 5 17:19 21 8. "Ботев" (Вр) 16 5 6 5 13:14 21 9. "Локо 1929" (Сф) 16 4 7 5 16:15 19 10. "Арда" 16 5 4 7 18:19 19 11. "Спартак 1918" (Вн) 16 3 8 5 17:21 17 12. "Ботев" (Пд) 16 5 2 9 21:25 17 13. "Берое" 15 3 6 6 14:24 15 14. "Септември" 16 4 2 10 18:30 14 15. "Монтана" 16 3 4 9 13:31 13 16. "Добруджа" 16 3 2 11 12:24 11 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

6 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Евертон Бала и Марин Петков ("Левски"), Леандро Годой и Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Исак Соле, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".