ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

28 ноември (петък)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Арда" 15:00 ч.
"Локомотив" (Пд) - "Монтана" 17:30 ч.
29 ноември (събота)
"ЦСКА 1948" - "Берое" 12:30 ч.
"Ботев" (Пд) - "Черно море" 15:00 ч.
"Спартак 1918" (Вн) - ЦСКА 17:30 ч.
30 ноември (неделя)
"Славия" - "Добруджа" 12:30 ч.
"Лудогорец" - "Ботев" (Вр) 15:00 ч.
"Левски" - "Септември" (Сф) 17:30 ч.
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
16
|
12
|
2
|
2
|
33:9
|
38
|
2. "ЦСКА 1948"
|
16
|
9
|
3
|
4
|
25:18
|
30
|
3. "Локо" (Пд)
|
16
|
7
|
7
|
2
|
19:18
|
28
|
4. "Лудогорец"
|
15
|
7
|
6
|
2
|
26:12
|
27
|
5. "Черно море"
|
16
|
7
|
6
|
3
|
20:11
|
27
|
6. ЦСКА
|
16
|
6
|
7
|
3
|
21:13
|
25
|
7. "Славия"
|
16
|
5
|
6
|
5
|
17:19
|
21
|
8. "Ботев" (Вр)
|
16
|
5
|
6
|
5
|
13:14
|
21
|
9. "Локо 1929" (Сф)
|
16
|
4
|
7
|
5
|
16:15
|
19
|
10. "Арда"
|
16
|
5
|
4
|
7
|
18:19
|
19
|
11. "Спартак 1918" (Вн)
|
16
|
3
|
8
|
5
|
17:21
|
17
|
12. "Ботев" (Пд)
|
16
|
5
|
2
|
9
|
21:25
|
17
|
13. "Берое"
|
15
|
3
|
6
|
6
|
14:24
|
15
|
14. "Септември"
|
16
|
4
|
2
|
10
|
18:30
|
14
|
15. "Монтана"
|
16
|
3
|
4
|
9
|
13:31
|
13
|
16. "Добруджа"
|
16
|
3
|
2
|
11
|
12:24
|
11
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
9 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");
6 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Евертон Бала и Марин Петков ("Левски"), Леандро Годой и Йоанис Питас (ЦСКА);
5 гола: Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");
2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Исак Соле, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".