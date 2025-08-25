ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

29 август (петък)
"Монтана" - "Добруджа" 1:0
(Б. Димитров 6-д)
"Ботев" (Вр) - "Черно море" 1:0
(Вл. Найденов 49)
"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф) 22:00 ч.
(по Диема спорт)
30 август (събота)
"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Славия" - ЦСКА 21:15 ч.
(по Диема спорт)
31 август (неделя)
"Арда" - "Берое" 17:00 ч.
(по Диема спорт)
"Левски" - "ЦСКА 1948" 19:15 ч.
(по Диема спорт)
"Лудогорец" - "Ботев" (Пд) 21:30 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11:1
|
13
|
2. "Левски"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11:2
|
13
|
3. "ЦСКА 1948"
|
6
|
4
|
1
|
1
|
8:5
|
13
|
4. "Локо" (Пд)
|
6
|
3
|
3
|
0
|
6:3
|
12
|
5. "Черно море"
|
7
|
3
|
3
|
1
|
11:5
|
12
|
6. "Локо 1929" (Сф)
|
6
|
2
|
4
|
0
|
6:2
|
10
|
7. "Ботев" (Вр)
|
7
|
2
|
4
|
1
|
6:4
|
10
|
8. "Монтана"
|
7
|
2
|
2
|
3
|
5:11
|
8
|
9. "Добруджа"
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6:10
|
6
|
10. "Арда"
|
5
|
1
|
2
|
2
|
6:4
|
5
|
11. "Берое"
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5:9
|
5
|
12. "Спартак 1918" (Вн)
|
6
|
0
|
4
|
2
|
4:7
|
4
|
13. "Славия"
|
6
|
1
|
1
|
4
|
6:11
|
4
|
14. "Ботев" (Пд)
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4:10
|
4
|
15. ЦСКА
|
6
|
0
|
3
|
2
|
2:4
|
3
|
16. "Септември"
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6:15
|
3
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");
3 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");
2 гола: Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Янис Гермуш ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).