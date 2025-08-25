ПЪРВА ЛИГА, VII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

29 август (петък)

"Монтана" - "Добруджа" 1:0

(Б. Димитров 6-д)

Монтана - Добруджа 1:0 /репортаж/ Date: 29-08-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC Montana 1921 vs. PFC Dobrudzha 1919 Dobrich, 08/29/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC Montana 1921, TeamB: PFC Dobrudzha 1919 Dobrich, TeamAction: , Half: , PlayerName: , Монтана - Добруджа 1:0 /репортаж/ Date: 29-08-2025 ,Watch the Game Highlights from PFC Montana 1921 vs. PFC Dobrudzha 1919 Dobrich, 08/29/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: PFC Montana 1921, TeamB: PFC Dobrudzha 1919 Dobrich, TeamAction: , Half: , PlayerName: ,





"Ботев" (Вр) - "Черно море" 1:0

(Вл. Найденов 49)





"Септември" (Сф) - "Локомотив 1929" (Сф) 22:00 ч.

(по Диема спорт)



30 август (събота)

"Спартак 1918" (Вн) - "Локомотив" (Пд) 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Славия" - ЦСКА 21:15 ч.

(по Диема спорт)

31 август (неделя)

"Арда" - "Берое" 17:00 ч.

(по Диема спорт)

"Левски" - "ЦСКА 1948" 19:15 ч.

(по Диема спорт)



"Лудогорец" - "Ботев" (Пд) 21:30 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 5 4 1 0 11:1 13 2. "Левски" 5 4 1 0 11:2 13 3. "ЦСКА 1948" 6 4 1 1 8:5 13 4. "Локо" (Пд) 6 3 3 0 6:3 12 5. "Черно море" 7 3 3 1 11:5 12 6. "Локо 1929" (Сф) 6 2 4 0 6:2 10 7. "Ботев" (Вр) 7 2 4 1 6:4 10 8. "Монтана" 7 2 2 3 5:11 8 9. "Добруджа" 7 2 0 5 6:10 6 10. "Арда" 5 1 2 2 6:4 5 11. "Берое" 5 1 2 2 5:9 5 12. "Спартак 1918" (Вн) 6 0 4 2 4:7 4 13. "Славия" 6 1 1 4 6:11 4 14. "Ботев" (Пд) 5 1 1 3 4:10 4 15. ЦСКА 6 0 3 2 2:4 3 16. "Септември" 6 1 0 5 6:15 3 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море");

3 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Кристиян Балов и Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Янис Гермуш ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Адриан Кова, Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).