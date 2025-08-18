ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

22 август (петък)
"Локомотив 1929" (Сф) - "Спартак 1918" (Вн) 0:0
23 август (събота)
"Монтана" - "Септември" (Сф) 2:0
(К. Илиев 23, Б. Димитров 54)
"Черно море" - "Локомотив" (Пд) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
24 август (неделя)
"Добруджа" - "Ботев" (Вр) 17:45 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "ЦСКА 1948" 20:15 ч.
(по Диема спорт)
25 август (понеделник)
"Славия" - "Арда" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Берое" - "Лудогорец" отложен
"Ботев" (Пд) - "Левски" отложен
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11:1
|
13
|
2. "Левски"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
11:2
|
13
|
3. "Черно море"
|
5
|
3
|
2
|
0
|
10:3
|
11
|
4. "Локо" (Пд)
|
5
|
3
|
2
|
0
|
5:2
|
11
|
5. "Локо 1929" (Сф)
|
6
|
2
|
4
|
0
|
6:2
|
10
|
6. "ЦСКА 1948"
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7:5
|
10
|
7. "Добруджа"
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6:7
|
6
|
8. "Арда"
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6:2
|
5
|
9. "Берое"
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5:9
|
5
|
10. "Монтана"
|
6
|
1
|
2
|
3
|
4:11
|
5
|
11. "Ботев" (Вр)
|
5
|
0
|
4
|
1
|
3:4
|
4
|
12. "Спартак 1918" (Вн)
|
6
|
0
|
4
|
2
|
4:7
|
4
|
13. "Ботев" (Пд)
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4:10
|
4
|
14. ЦСКА
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2:3
|
3
|
15. "Септември"
|
6
|
1
|
0
|
5
|
6:15
|
3
|
16. "Славия"
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4:11
|
1
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море");
3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");
2 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Кристиян Балов ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).