ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

22 август (петък)

23 август (събота)

"Монтана" - "Септември" (Сф) 2:0

(К. Илиев 23, Б. Димитров 54)

"Черно море" - "Локомотив" (Пд) 21:15 ч.

24 август (неделя)

"Добруджа" - "Ботев" (Вр) 17:45 ч.

ЦСКА - "ЦСКА 1948" 20:15 ч.

25 август (понеделник)

"Славия" - "Арда" 19:00 ч.

"Берое" - "Лудогорец" отложен

"Ботев" (Пд) - "Левски" отложен

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Лудогорец" 5 4 1 0 11:1 13 2. "Левски" 5 4 1 0 11:2 13 3. "Черно море" 5 3 2 0 10:3 11 4. "Локо" (Пд) 5 3 2 0 5:2 11 5. "Локо 1929" (Сф) 6 2 4 0 6:2 10 6. "ЦСКА 1948" 5 3 1 1 7:5 10 7. "Добруджа" 5 2 0 3 6:7 6 8. "Арда" 4 1 2 1 6:2 5 9. "Берое" 5 1 2 2 5:9 5 10. "Монтана" 6 1 2 3 4:11 5 11. "Ботев" (Вр) 5 0 4 1 3:4 4 12. "Спартак 1918" (Вн) 6 0 4 2 4:7 4 13. "Ботев" (Пд) 5 1 1 3 4:10 4 14. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3 15. "Септември" 6 1 0 5 6:15 3 16. "Славия" 5 0 1 4 4:11 1

ГОЛМАЙСТОРИ

4 гола: Бертран Фурие ("Септември"), Николай Златев ("Черно море");

3 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

2 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Димитър Митков ("Ботев", Пд), Евертон Бала ("Левски"), Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Тони Тасев и Кристиян Балов ("Славия"), Нене Бодега и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Фелипе Кардозо, Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Джани Политино, Петър Андреев, Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Костадин Илиев и Филип Еджике ("Монтана"), Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд).