ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

15 август (петък)
"ЦСКА 1948" - "Монтана" 2:1
(Г. Русев 30, Диало 55; Б. Димитров 73)
"Локомотив" (Пд) - "Славия" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
16 август (събота)
"Спартак 1918" (Вн) - "Черно море" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Берое" - "Ботев" (Пд) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
17 август (неделя)
"Лудогорец" - "Локомотив 1929" (Сф) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Вр) - "Левски" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
18 август (понеделник)
"Септември" - "Добруджа" 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - ЦСКА отложен
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Лудогорец"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11:1
|
12
|
2. "Левски"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11:2
|
12
|
3. "ЦСКА 1948"
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7:5
|
10
|
4. "Черно море"
|
4
|
2
|
2
|
0
|
7:2
|
8
|
5. "Локо 1929" (Сф)
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6:2
|
8
|
6. "Локо" (Пд)
|
4
|
2
|
2
|
0
|
3:1
|
8
|
7. "Добруджа"
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5:5
|
6
|
8. "Арда"
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6:2
|
5
|
9. "Берое"
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4:7
|
5
|
10. "Спартак 1918" (Вн)
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3:4
|
3
|
11. "Ботев" (Вр)
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3:4
|
3
|
12. ЦСКА
|
4
|
0
|
3
|
1
|
2:3
|
3
|
13. "Монтана"
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2:11
|
2
|
14. "Славия"
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3:9
|
1
|
15. "Ботев" (Пд)
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2:9
|
1
|
16. "Септември"
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4:12
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
3 гола: Николай Златев ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Марин Петков ("Левски"), Бертран Фурие ("Септември"), Алберто Салидо ("Берое");
2 гола: Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Димитър Велковски ("Арда"), Спас Делев и Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Кардозо ("Добруджа"), Георги Лазаров ("Черно море"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Роберто Райчев ("Славия"), Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов ("Левски"), Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Евертон Бала ("Левски"), Милчо Ангелов, Антон Иванов и Ивайло Михайлов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар, Атанас Илиев и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Жоао Педро и Асен Чандъров ("Черно море"), Йоел Андерсон, Станислав Иванов, Дерой Дуарте, Оливие Вердон и Петър Станич ("Лудогорец"), Улаус Скаршем и Йоанис Питас (ЦСКА), Антоан Стоянов, Мартин Петков и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Жулиан Лами, Каталин Иту и Димитър Илиев ("Локомотив", Пд), Илкер Будинов, Шанде да Силва и Даниел Иванов ("Спартак 1918", Вн), Антонио Вутов, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане, Бирсент Карагарен ("Арда"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември".