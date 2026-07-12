Още двама селекционери напуснаха постовете си

ЕПА/БГНЕС Папе Тиау по време на 1/16-финала срещу Белгия, който се оказа последен мач за него като селекционер на националния отбор на Сенегал.

Все повече отбори остават без треньори след края на участието им на Мондиал 2026. Поредните два са тези на Сенегал и Южна Африка. Драматичната загуба на сенегалците с 2:3 от Белгия на 1/16-финалите сложи край не само на кариерата на звездата на тима Садио Мане, но и коства поста на селекционера Папе Тиау (45 г.). В изявление на футболната федерация на Сенегал се посочва, че освобождаването на Тиау е "в най-добрия интерес на сенегалския футбол". Той бе на позицията от 13 декември 2024 г.

Напусна и селекционерът на южноафриканския тим Хуго Броос (74 г.). При него решението беше взето лично и бе очаквано, предвид възрастта му. Броос бе уговарян да остане на поста, но обяви, че се оттегля изобщо от треньорската професия. Той все пак допълни, че е склонен да помага на южноафриканския футбол като консултант или скаут.

Така вече 15 от участниците на Мондиал 2026, или почти 1/3, смениха треньорите си или самите селекционери подадоха оставки. Другите, освен Броос и Тиау, бяха Златко Далич (Хърватия), Роберто Мартинес (Португалия), Владимир Петкович (Алжир), Джамал Селами (Йордания), Хавиер Агире (Мексико), Юлиян Нагелсман (Германия), Роналд Куман (Нидерландия), Марсело Биелса (Уругвай), Себастиан Бекасесе (Еквадор), Стив Кларк (Шотландия), Карлош Кейрош (Гана) и Хон Мюн-бо (Южна Корея). Футболната федерация на Тунис пък се раздели с двама селекционери в рамките на това световно първенство - Сабри Ламуши и Ерве Ренар.