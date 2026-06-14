МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 4, ПРОГРАМА

НЕДЕЛЯ, 14 ЮНИ
ГРУПА Е
ГЕРМАНИЯ - КЮРАСАО 20:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
КОТ Д'ИВОАР - ЕКВАДОР 15.VI, 02:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ГРУПА F
НИДЕРЛАНДИЯ - ЯПОНИЯ 23:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ШВЕЦИЯ - ТУНИС 15.VI, 05:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ГОЛМАЙСТОРИ
2 гола: Фоларин Балогун (САЩ);
1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар), Исмаел Сайбари (Мароко), Винисиус Жуниор (Бразилия), Джон Макгин (Шотландия), Нестъри Иранкунда, Конър Меткалф (Австралия);
Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ.