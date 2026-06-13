МОНДИАЛ 2026 - ДЕН 3, РЕЗУЛТАТИ И ПРОГРАМА (видео репортажи)

СЪБОТА, 13 ЮНИ
ГРУПА В
КАТАР - ШВЕЙЦАРИЯ 1:1
(Хухи 90+5; Емболо 17-д)
КЛАСИРАНЕ
ГРУПА С
БРАЗИЛИЯ - МАРОКО 01:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ХАИТИ - ШОТЛАНДИЯ 04:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ГРУПА D
АВСТРАЛИЯ - ТУРЦИЯ 07:00 ч.
(по БНТ 1 и БНТ 3)
ГОЛМАЙСТОРИ
2 гола: Фоларин Балогун (САЩ);
1 гол: Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико), Ладислав Крейчи (Чехия), Хванг Ин-бьом, О Хйеон-гю (Южна Корея), Йово Лукич (Босна и Херцеговина), Кайл Ларин (Канада), Маурисио Магаляеш (Парагвай), Джовани Рейна (САЩ), Бреел Емболо (Швейцария), Буалем Хухи (Катар);
Автогол: Дамиан Бобадия (Парагвай) - за САЩ.