Илиан Илиев повика пълен дебютант за мача с еврошампиона Испания

В националния тим бяха включени четирима играчи на "Левски" и нито един на ЦСКА

Днес, 14:03
Капитанът на "ЦСКА 1948" Емил Ценов (вдясно) показва стабилна игра от началото на сезона, включително и при победата с 1:0 над ЦСКА в събота (на снимката).
Капитанът на "ЦСКА 1948" Емил Ценов (вдясно) показва стабилна игра от началото на сезона, включително и при победата с 1:0 над ЦСКА в събота (на снимката).

Селекционерът на мъжкия национален отбор по футбол Илиан Илиев включи един пълен дебютант в състава си за първите две квалификации за Мондиал 2026 - срещу настоящия европейски шампион Испания в София на 4 септември и срещу Грузия в Тбилиси на 7 септември. Това е централният защитник и капитан на "ЦСКА 1948" Емил Ценов (23 г.), който може да играе и като дефанзивен халф. Той показа много стабилна игра от началото на сезона и е сред основните единици, допринесли за това тимът му да е на трето място в класирането с равен брой точки с лидера "Лудогорец" и втория - "Левски".

Включването на Ценов е и най-голямата изненада в списъка на Илиев, който днес обяви и играещите в Първа лига национали. Сред тях са четирима футболисти на "Левски" (вратарят Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Марин Петков и Радослав Кирилов), както и двама от шампиона "Лудогорец" (Антон Недялков и върнатият в националния отбор Ивайло Чочев). Освен Чочев в държавния тим се завръщат и двама от любимците на Илиев в клубния му отбор "Черно море", които пропуснаха контролите през юни срещу Кипър (2:2) и Гърция (0:4) - централният защитник Живко Атанасов и халфът Васил Панайотов.

Сред играчите, които попадаха в групата за последните мачове, липсват Иван Йорданов и Станислав Иванов ("Лудогорец"), както и вратарят Димитър Шейтанов и Георги Русев ("ЦСКА 1948"). Няма и нито един футболист от ЦСКА, включително и синът на селекционера - Илиан Илиев-младши.

 

СПИСЪКЪТ С ФУТБОЛИСТИ ЗА МАЧОВЕТЕ С ИСПАНИЯ И ГРУЗИЯ

Вратари: Димитър Митов ("Абърдийн", Шот), Иван Дюлгеров ("Шериф", Мол), Светослав Вуцов ("Левски");

Защитници: Алекс Петков ("Кифисия", Гър), Росен Божинов ("Роял Антверп", Бел), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Фабиан Нюрнбергер ("Дармщат", Гер), Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Недялков ("Лудогорец"), Николай Минков ("Ботев", Пд), Живко Атанасов ("Черно море"), Емил Ценов ("ЦСКА 1948");

Халфове: Илия Груев ("Лийдс", Анг), Андриан Краев ("Апоел", ТАв, Изр), Георги Миланов ("Динамо", Рум), Станислав Шопов ("Осиек", Хър), Марин Петков ("Левски"), Васил Панайотов ("Черно море"), Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Светослав Ковачев ("Арда");

Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Мартин Минчев ("Краковия", Пол), Алекс Колев ("Нантон", Кит), Владимир Николов ("Корона", Пол), Радослав Кирилов ("Левски").

