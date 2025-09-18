Медия без
Футболните национали бяха задминати от Уганда и Кюрасао

Тимът на България отстъпи до №86 в света в класацията на ФИФА

Днес, 12:58
Загубите на националите ни с по 0:3 от Испания (на снимката) и Грузия доведоха логично до отстъпление в световната ранглиста.
Загубите на мъжкия национален отбор по футбол с по 0:3 в световните квалификации срещу Испания и Грузия доведоха не само до напускането на селекционера Илиан Илиев, но и до отстъпление в световната ранглиста на ФИФА. В излязлата днес класация за септември тимът на България минава с две позиции назад и вече е №86 в света с 1271.52 т. Това не е най-слабото ни представяне в историята на класацията, тъй като сме били №96 през 2012 г.

Но сегашната позиция едва ли ще спомогне за повишаване на самочувствието на футболистите. Още повече, че сега сме изместени от отборите на Уганда, който прогресира с 6 места напред до №82 и от Кюрасао, който минава две позиции нагоре до №84.

Настоящото ни положение може да е само мотивация за бъдещия селекционер на националния отбор за измъкване от неприятната ситуация. Нов треньор все още не е определен от БФС, като преди дни президентът на футболната централа Георги Иванов заяви, че назначението ще стане ясно на 24 септември, за когато е насрочено заседание на Изпълкома. Фаворит за поста е сегашният селекционер на младежкия национален тим Александър Димитров.

България също така е най-назад от всички отбори от група Е в квалификациите за Мондиал 2026. Европейският шампион Испания дори оглави световната класация с 1875.37 т., благодарение на победите над България (3:0) и Турция (6:0). Турците си остават №27 в света с 1555.72 т., а грузинците минават с едно място назад до №68 с 1377.32 т..
Досегашният лидер в класацията - световният шампион Аржентина (1870.32 т.), е изместен не само от Испания, но и от Франция (1870.92 т.), като в момента е №3 в света. Англия остава на четвъртата позиция с 1870.32 т., а отборът на Португалия (1779.55 т.)измести този на Бразилия (1761.6 т.) като №5 в класацията.

