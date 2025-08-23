Медия без
България започна със загуба на световното по волейбол

Селекцията на треньора Антонина Зетова отстъпи пред отбора на Канада

Днес, 14:07
Хилари Джонсън опитва да забие през двойната блокада, изградена от Микаела Стоянова (№23)и капитана Христина Вучкова
ФИВБ
Хилари Джонсън опитва да забие през двойната блокада, изградена от Микаела Стоянова (№23)и капитана Христина Вучкова

България стартира със загуба световното първенство по волейбол за жени в Тайланд. Воденият от Антонина Зетова, който се намира на 20-о място в ранглистата, тим отстъпи с 1:3 (-23, -18, 23, - 18) пред Канада (№12) в първия мач от гр.Е.

В зала "Корат Чатчай" в Нахон Рачасима, най-големия град в Североизточен Тайланд, българският състав отстъпваше по всички компоненти на волейболната игра. Канадките направиха повече атаки (51:46), повече успешни блокади (13:6), повече директни точки от сервис (5:3) и направиха по-малко грешки (25:28), за да спечелят напълно заслужено.

Най-резултатна за нашите бе Микаела Стоянова, завършила с 15 т. (2 блока, 1 ас), а само още Нася Димитрова завърши с двуцифрен актив - 10 т. (1 блок, 1 ас). С по 7 приключиха капитанът Христина Вучкова (3 блока), Александра Миланова и Мирослава Паскова.

От канадките се отличиха Андреа Митрович - 17 т. (1 ас), Ниадхоли Токбуъм - 15 т. (3 блока), и Анна Смрек - 12 т. (1 блок, 2 аса).

Останалите два отбора в гр.Е са на Турция и Испания, които играят по-късно помежду си. Следващият противник на нашите е именно турският състав, а срещу испанките мачът е на 27-и.

Първите два отбора в крайното класиране на групата ще се класират за 1/8 финалите, където ще играят "на кръст" срещу първите два от гр.D. Там в момента САЩ и Аржентина имат по една победа, а другите два отбора са на Чехия и Словения.

