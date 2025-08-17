Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България повтори най-добро постижение на световно по волейбол

Женският ни тим до 21 години завърши на четвърто място на шампионата в Индонезия

Днес, 14:18
Волейболистките на България са се подредили преди началото на двубоя за третото място срещу Бразилия на световното първенство в Индонезия.
bgvolleyball.com
Волейболистките на България са се подредили преди началото на двубоя за третото място срещу Бразилия на световното първенство в Индонезия.

Българският национален отбор по волейбол за жени до 21 г. загуби с 1:3 (19:25, 20:25, 25:14, 21:25) пред Бразилия в мач за третото място на Световното първенство за тази възрастова група в Сурабая, Индонезия.

Състезателките на треньора Драган Нешич опитаха да държат близка разлика в първите два гейма, но в крайна сметка ги загубиха. Най-успешен за България бе третият гейм, който бе спечелен с 25:14, но след това младите ни волейболистки не успяха да изравнят резултата и загубиха с 21:25 следващия гейм, а с това и мача след близо два часа игра.

Така България не успя да спечели своя първи медал на световно първенство за жени до 21 г., но повтори най-доброто си постижение до момента в тази категория - 4-то място от Мексико през 2009 г. Впрочем, тогава също загубихме от Бразилия в двубоя за бронза.

Класирането ни в Сурабая е втори голям успех в женското направление на волейбола ни тази година след световната титла за девойки под 19 г. през юли в Осиек (Хър).  

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Драган Нешич

Още новини по темата

Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство
16 Авг. 2025

Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство
15 Авг. 2025

Казийски ще е в Пловдив дистанционно
14 Авг. 2025

Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство
13 Авг. 2025

Либерото на националния отбор се оттегли
31 Юли 2025

Звездата на България няма да играе на световното по волейбол
25 Юли 2025

Волейболната Суперлига остана с 11 отбора
21 Юли 2025

VNL 2025 приключи болезнено за българския отбор
20 Юли 2025

Националите сътвориха волейболно миничудо
19 Юли 2025

България срази с 3:0 домакина на финалите във VNL
18 Юли 2025

Пропуснат мачбол отклони волейболистите от пътя към голямата цел
16 Юли 2025

Волейболните ни шампиони стартират срещу хървати в ШЛ
15 Юли 2025

Българките обраха и индивидуалните призове на световното по волейбол
14 Юли 2025

България стана световен шампион по волейбол

13 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар