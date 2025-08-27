България е аут от световното със само два спечелени гейма

България отпадна безславно от световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, след като загуби и последния си мач от преварителна гр. Е и остана на последно място.

Воденият от треньора Антонина Зетова тим спечели общо само два гейма от трите си двубоя в зала "Корат Чатчай" в град Нахон Рачасима - при 1:3 срещу Канада на старта и днес срещу Испания, при поражението с 1:3 (-22, -14, 22, -18). Между тези две срещи бе и тежката загуба от еврошампиона Турция с 0:3.

В днешния мач и двата отбора играеха само за честта си, тъй като бяха отпаднали още след втория кръг. Българките обаче отстъпваха по всички показатели на испанките. Те направиха 46 успешни атаки срещу 50 на противника, направиха 11 блока (13 на съперника), реализираха едва 2 директни точки от сервис (11 на испанките) и допуснаха 23 грешки (20 от другата страна на мрежата).

С най-голям принос от нашия отбор бяха Мирослава Паскова - 15 т. (2 блокади), Нася Димитрова - 12 т. (2 аса), и Микаела Стоянова - 10 т. (3 блокади), а капитанът Христина Вучкова спря най-много противникови атаки на мрежата - 4.

От испанките общо четири завършиха с двуцифрен актив точки: Мария Сегура - 17 (2 аса), Лусия Варела - 16 (5 блокади, 2 аса), Лола Ернандес - 13 (4 блокади, 3 аса), и Хулия де Паула - 12 (1 ас).

Малко по-рано Турция разгроми Канада с 3:0 (21, 25, 13) и зае първо място в гр.Е с пълен актив от 9 т., оставяйки канадките втори с 5 т. Двата отбора продължават на 1/8-финалите, като ще играят на1 септември съответно със Словения и САЩ. Испания зае третото място с 4 т., а България е на последното, четвърто с 0.