Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България е аут от световното със само два спечелени гейма

В последния мач - срещу испанките, волейболистките ни допуснаха трета поредна загуба

Днес, 17:40
Капитанът и най-резултатен играч на испанския тим Мария Сегура (вляво) забива топката, посрещната от двойната блокада на българките
ФИВБ
Капитанът и най-резултатен играч на испанския тим Мария Сегура (вляво) забива топката, посрещната от двойната блокада на българките

България отпадна безславно от световното първенство по волейбол за жени в Тайланд, след като загуби и последния си мач от преварителна гр. Е и остана на последно място.

Воденият от треньора Антонина Зетова тим спечели общо само два гейма от трите си двубоя в зала "Корат Чатчай" в град Нахон Рачасима - при 1:3 срещу Канада на старта и днес срещу Испания, при поражението с 1:3 (-22, -14, 22, -18). Между тези две срещи бе и тежката загуба от еврошампиона Турция с 0:3.

В днешния мач и двата отбора играеха само за честта си, тъй като бяха отпаднали още след втория кръг. Българките обаче отстъпваха по всички показатели на испанките. Те направиха 46 успешни атаки срещу 50 на противника, направиха 11 блока (13 на съперника), реализираха едва 2 директни точки от сервис (11 на испанките) и допуснаха 23 грешки (20 от другата страна на мрежата). 

С най-голям принос от нашия отбор бяха Мирослава Паскова - 15 т. (2 блокади), Нася Димитрова - 12 т. (2 аса), и Микаела Стоянова - 10 т. (3 блокади), а капитанът Христина Вучкова спря най-много противникови атаки на мрежата - 4.

От испанките общо четири завършиха с двуцифрен актив точки: Мария Сегура - 17 (2 аса), Лусия Варела - 16 (5 блокади, 2 аса), Лола Ернандес - 13 (4 блокади, 3 аса), и Хулия де Паула - 12 (1 ас).

Малко по-рано Турция разгроми Канада с 3:0 (21, 25, 13) и зае първо място в гр.Е с пълен актив от 9 т., оставяйки канадките втори с 5 т. Двата отбора продължават на 1/8-финалите, като ще играят на1 септември съответно със Словения и САЩ. Испания зае третото място с 4 т., а България е на последното, четвърто с 0.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол

Още новини по темата

Тежка загуба от Турция извади българките от световното по волейбол
25 Авг. 2025

България започна със загуба на световното по волейбол
23 Авг. 2025

България повтори най-добро постижение на световно по волейбол
17 Авг. 2025

Волейболистките ни ще играят за бронз на световното първенство
16 Авг. 2025

Волейболистките ни стигнаха 1/2-финал на световно първенство
15 Авг. 2025

Казийски ще е в Пловдив дистанционно
14 Авг. 2025

Матей Казийски се върна в българското волейболно първенство
13 Авг. 2025

Либерото на националния отбор се оттегли
31 Юли 2025

Звездата на България няма да играе на световното по волейбол
25 Юли 2025

Волейболната Суперлига остана с 11 отбора
21 Юли 2025

VNL 2025 приключи болезнено за българския отбор
20 Юли 2025

Националите сътвориха волейболно миничудо
19 Юли 2025

България срази с 3:0 домакина на финалите във VNL
18 Юли 2025

Пропуснат мачбол отклони волейболистите от пътя към голямата цел
16 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар