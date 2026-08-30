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Българин завърши 5-и във II етап от Обиколката на България

Сърбинът Михайло Столич запази жълтата фланелка на лидер

Днес, 18:58
Полякът Гарнек (в средата) пръска с шампанско от подиума, обграден от подгласниците си в етапа
БФКолоездене
Полякът Гарнек (в средата) пръска с шампанско от подиума, обграден от подгласниците си в етапа

Полякът Ксавиер Гарнек спечели втория етап на 73-ата колоездачна обиколка на България. Състезателят на Mazowsze Serce Polski спечели финалния спринт пред общината в Сливен на отсечката от 105,5 км, започнала от Бургас.

След Гарнек завършиха победителят от първия етап - Михайло Столич от националния отбор на Сърбия и италианецът Рафаеле Венери (Gallina Lucchini Ecotek). 

За разлика от вчера, когато в Бургас най-предно завършилият българин бе на 14-о място ( Борислав Хаджистоянов, "Витоша"), сега Йордан Петров ("Хемус 1896") финишира на престижното 5-о място, намесвайки се в битката за призовите места на спринта. Етапът бе изминат с доста висока средна скорост от 48.125 км/ч.

Столич запази жълтата си фланелка на лидер, както и водачеството (бяла фланелка) в класирането за най-добър млад състезател. По заместване бялата фланелка ще бъде носена от италианеца Рикардо Биондани. Лилавата фланелка за активност вече е притежание на холандеца Яри Старверс (Universe Cycling Team), който я "свали" от гърба на съотборника си Йеен де Йонг.

Стартът на III етап е утре от 14:30 ч.в Сливен, а след 196,2 км колоната трябва да финишира в Павел баня.

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Ключови думи:

колоездене, Обиколка на България

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