Борисов заличи дълга на футболен клуб към НАП

БГНЕС Въпреки тежките финансови проблеми на "Спартак 1918" (Варна), представителният отбор под ръководството на треньора Гьоко Хаджиевски (на снимката) се представя учудващо добре в шампионата и е осмо място в класирането.

Само няколко часа, след като публично бе помолен, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново влезе в ролята на бащица на футболен клуб. И настоя финансовият министър Теменужка Петкова да натисне НАП за опрощаване на дълга от над половин милион лева на "Спартак 1918" (Вн) към хазната. А тя въобще не се забави и така публичното задължение на варненския клуб бе заличено.

За тази развръзка се похвалиха от ГЕРБ на страницата си във "Фейсбук":

Заличаването на дълга на "Спартак 1918" (Вн) стана, след като застрашеният с отнемане на лиценз за Първа лига футболен се обърна към Борисов и финансовия министър Теменужка Петкова за помощ.

Варненци изразиха надежда те да съдействат за окончателното одобрение от страна на Министерството на финансите за отпуснатата на 17 септември помощ от Община Варна в размер на 550 000 лв. Въпросната помощ е предназначена за погасяване на задълженията на "Спартак 1918" към НАП, а още преди месец временният кмет на Варна Павел Попов обяви, че общината първо ще се допита до Министерството на финансите дали такова подпомагане представлява държавна помощ по смисъла на закона и дали възниква противоречие с правилата на националното законодателство. До момента обаче това одобрение не е издадено от министерството.

"За съжаление, един от най-големите проблеми е задължението към НАП, за което има гласувани средства от Общински съвет Варна. Макар и гласувани преди месец, средствата не са постъпили към клуба, защото изпълняващият длъжността кмет е отправил запитване към Министерство на финансите и отказва да го изпълни, преди да получи становище от там.

Така от един месец сме в ситуация, в която решение има, но изпълнение няма. И тук е моментът да се обърнем към г-жа Теменужка Петкова и г-н Бойко Борисов, като лидер на партията, от която е и министъра на финансите, да съдействат по нашия казус.

Искрено вярваме, че ще бъде намерена политическата воля да бъде помогнато на нашия клуб, който да успее в най-кратки срокове да получи гласуваната от общински съвет Варна подкрепа, с което да спаси лиценза си! Не бива спортни клубове да стават жертви, заради политически мотиви!", написаха днес от "Спартак 1918".

От проблемното задължение към НАП всъщност идва и основната опасност от отнемането на професионалния лиценз на футболния клуб. От Лицензионната комисия към БФС обявиха, че "Спартак 1918", както и втородивизионният "Пирин" (Благоевград) са спазили срока и днес са внесли всички изискуеми документи по Наредбата за национално клубно лицензиране. Тепърва обаче от комисията ще преценяват дали предоставената информация е достатъчна, за да се позволи на двата клуба да продължат участието си в професионалния футбол.

А проблемите на "Спартак 1918" са действително сериозни. Клубът даже организира дарителска кампания под надслов "Аз съм Спартак", за да си набави необходимите средства. В нея се включиха не само фенове, но и бивши футболисти и служители. Предишният директор на детско-юношеската школа Иван Цветанов например опрости заплати за около 5000 лв. С 5000 лв. помогна и собственикът на "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов. С 1000 лв. се включи бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев и т.н.

"Благодарим още веднъж на всички привърженици, футболни хора и деятели от цялата страна, които се включиха в кампанията, с която набрахме над 300 000 лв. към този момент. Тя продължава с пълни сили и сме мотивирани да съберем цялата сума от 1 000 000 лева!", написаха от клуба.