Бивш №1 е следващият съперник на Григор Димитров

Даниил Медведев ще бъде съперник на Григор Димитров във II кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Бившият №1 в световната ранглиста преодоля първото стъпало в зала "Ла Дефанс Арена" днес с бърз успех срещу Жауме Мунар - 6:1, 6:3 за 1:10 ч.

Българинът пък изигра своя мач от I кръг още вчера. При завръщането си на корта след близо 4-месечно лечение на контузия първата ни ракета се справи в два сета с Джовани Мпечи Перикар - 7:6 (5), 6:1.

34-годишният Димитров и 29-годишният Медведев имат 11 предишни мача помежду си в професионалния тур, като нашият тенисист е спечелил само три от тях. Последната им среща беше на 1/8-финалите на "Уимбълдън" през 2024 г., когато Григор се отказа още преди края на първия сет заради травма.

Двубоят им за място на 1/8-финалите в Париж ще се изиграе в сряда, като предстои домакините да обявят конкретната програма по-късно тази вечер.

Днес най-добрият български тенисист също ще има мач, но на двойки. В тандем с ветерана Никола Маю той ще се изправи срещу Юго Нис и Едуар Роже-Васлен. 43-годишният Маю избра Димитров за свой партньор в прощалния турнир, след който ще обяви край на кариерата си.

ПОБЕДА ЗА ИСТОРИЯТА

Успехът над Джовани Мпечи Перикар в понеделник вечер се оказа с допълнителна историческа стойност за Григор Димитров. Това беше победа №25 за хасковлията при участията му на "Мастърс" в Париж и с нея той излезе еднолично на четвърто място сред най-успешните играчи в 40-годишната история на надпреварата.

Преди началото на тазгодишното издание Димитров делеше тази позиция с двама бивши №1 в света - Пийт Сампрас и Марат Сафин. Сега пред него по брой победи във френската столица остават единствено 7-кратният шампион Новак Джокович с 50, Борис Бекер с 29 и Томаш Бердих с 27.

За Григор това е общо 13-о участие на парижкия "Мастърс", където най-доброто му представяне е финал през 2023 г. Също така той има 1/2-финал през 2019 г. и 1/4-финал през 2024 г.