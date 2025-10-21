Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Алекс Николов заби 30 т. и стана MVP в Италия

Българският топнападател бе реализатор №1 за победата на "Лубе" на старта

Днес, 09:06
Алекс Николов е вдигнал победоносно юмрук след поредна точка в мача.
Ютюб
Алекс Николов е вдигнал победоносно юмрук след поредна точка в мача.

Новата волейболна звезда на България - Александър Николов, започна вихрено новия сезон в италианската Суперлига. 21-годишният топнападател стана топреализатор и бе обявен за най-полезен играч (MVP) при победата на неговия "Кучине Лубе" (Чивитанова) с 3:1 (15, 16, -23, 23) над "Юаса Батъри" (Гротадзолина), за който пък играха други двама национали - Илия Петков и Георги Татаров.

В зала "Еуросуоле Форум" Алекс поведе своя тим с 30 точки (1 блок, 4 аса от сервис и 66% ефективност в атака) и заслужено бе обявен за най-добър ограч в мача. С 13 точки (1 блок, 1 ас) за "Лубе" се отчете канадецът Ерик Льопки, а Джовани Гарджуло (3 блока) и Матиа Ботоло (3 аса) добавиха по 11.

За гостите Илия Петков и Георги Татаров също започнаха като титуляри, като първият игра до края, а вторият бе сменен във II гейм. Петков реализира 6 точки (3 блока), а Татаров - 4 точки (1 блок). За "Гротадзолина" най-резултатен бе Джулио Магалини с 13 точки (2 аса).

Cucine Lube Civitanova vs. Yuasa Battery Grottazzolina - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlight
#SuperLega #credembanca Cucine Lube Civitanova vs. Yuasa Battery Grottazzolina - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026
YouTube

Вчера пък по-малкият брат на Александър Николов - Алекс, бе обявен в идеалния отбор на I кръг в руската Суперлига. Разпределителят дебютира за "Локомотив" (Новосибирск), където треньор е Пламен Константинов, с 6 точки (1 ас, 1 блок) при победата с 3:0 (18, 15, 22) като гост над "Кузбас" (Кемерово).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

волейбол, Александър Николов, Симеон Николов, Георги Татаров, Илия Петков

Още новини по темата

Ефектът "Казийски" не спря "Левски София" за Суперкупата
19 Окт. 2025

Димитър Каров бе тържествено въведен във волейболната Зала на славата
19 Окт. 2025

След 20 г. Казийски игра в България и изведе тима си до победа
18 Окт. 2025

Бленджини: Да забравим медала и да работим!
17 Окт. 2025

Казийски ще изиграе най-много два мача в България
15 Окт. 2025

Официално: Евроволей 2026 се мести от Варна в София
14 Окт. 2025

Волейболът яхна вълната и мести Евро 2026 в София
09 Окт. 2025

България си избра Северна Македония за съперник на Евроволей 2026
04 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Долу ръцете от волейболистите!
01 Окт. 2025

Хиляди посрещнаха волейболистите пред "Александър Невски"
30 Септ. 2025

Волейболното чудо на България е сребърно
28 Септ. 2025

Волейболните герои стигнаха до финал с Италия
27 Септ. 2025

Александър Николов вече е и реализатор №1 на Мондиал 2025
26 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар