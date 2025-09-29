Обезоръженият Радев чака избори

Словесната битка между президента Румен Радев и водача на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов през последните дни нажежи политическото пространство. Държавният глава обвини властта , че е затънала в "поквара", чийто източник видя в лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, а партньорите на "Новото начало" обяви за "шутове и обслужващ персонал". Уязвен, Борисов отново натисна президента за договора с турската компания "Боташ" и го упрекна, че се е превърнал в "партиен лидер".

На пръв поглед, това е банална размяна на остроти между враждуващи политици, на която повечето българи само биха свили рамене с безразличие. Нещата обаче започват да изглеждат малко по-различно, ако тази престрелка се постави в контекста на две обстоятелства – първо, зачестилото напоследък говорене в публичното пространство за възможен бъдещ съюз между Радев и Борисов, насочен срещу Пеевски, и второ, предстоящите президентски избори, до които остава около година.

Всички говорят за силата и влиянието на Пеевски върху властта, а някои са толкова стреснати от него, че правят сметки как Радев и Борисов могат да се обединят срещу "Новото начало". За водача на ГЕРБ-СДС това едва ли ще бъде толкова неочакван ход – Борисов е показал, че може да си партнира с всеки, дори и да са били най-върли врагове.

Каква обаче би била ползата за президента от такъв алианс?

Радев е във война с ГЕРБ от 2016 г. насам, когато с лекота отне "Дондуков" 2 от борисовата партия. В следващите години амбициите му да разшири влиянието си над държавата се сблъскаха с Борисов, който беше хванал властта в мечешка прегръдка. Кулминацията дойде през 2020 г., когато Радев открито призова за бунт срещу герберското управление с вдигнат юмрук и лозунга "Мутри, вън!". През следващите 2 години държавният глава тръгна на мощна офанзива срещу ГЕРБ, опирайки се на служебните си правителства и нови политически партии, създадени с неговата благословия, като за кратко акумулира безпрецедентна за президентството власт .

В крайна сметка, Радев претърпя неуспех. Първо "сглобката" почти напълно го лиши от влиянието му върху служебните кабинети с конституционните промени от 2023 г. Оттогава насам президентът е в открита война и с Пеевски , който е един от най-мощните властови фактори в страната. Политически съюзници в парламента Радев на практика няма – ПП-ДБ странят от него; "Възраждане" трудно го понася, след като държавният глава отне от партията референдума за еврото ; само АПС и "Величие" открито го харесват, но тяхната тежест в Народното събрание е незначителна. А сега управляващите се готвят да му отнемат контрола върху процеса на назначаване на спецслужби като ДАНС, цивилното разузнаване ДАР и агенцията за подслушванията ДАТО.

На практика президентът е почти напълно обезоръжен.

Той може да се опира само на общественото мнение и отчаяно се нуждае да го спечели на своя страна. Затова не може да си позволи по никакъв начин да го свързват с Борисов, дори и като част от някакви хипотетични политически комбинации срещу Пеевски в бъдеще. Това е причината за мощния му изблик срещу водача на ГЕРБ-СДС.

Радев иска ясно да каже – Борисов е с Пеевски, там му е мястото и българският народ трябва да разкара и двамата. Още повече, че президентът не може просто ей така да забрави фразата "Мутри, вън!" и заплахата от вдигнатия юмрук. Прекалено много символика, която хората свързват с него, е вложена в тези думи и жестове, за да може да се откаже от тях. Пък и за какво да го прави - за нищожната надежда, че водачът на ГЕРБ-СДС ще отърси "Новото начало" от гърба си ?

Тук идваме до второто обстоятелство – президентските избори в края на 2026 г. Няма съмнение, че Радев ще иска да запази влиянието си върху "Дондуков" 2 и след като го напусне. Пътят за това е ясен – да лансира и осигури избирането на вицепрезидента Илияна Йотова за държавен глава. Така не само ще си подсигури гърба откъм президентството, но ще разполага и с неговата подкрепа.

За успеха на този план основно препятствие ще бъде кандидатът на ГЕРБ . Поне засега не изглежда, че друга политическа сила ще може да отправи сериозно предизвикателство за "Дондуков" 2. Шансът на Радев да победи зависи най-вече от това доколко може да се покаже като алтернатива на статуквото, олицетворявано от Борисов и Пеевски.

За него битката започва още сега. Президентът е почти лишен от ресурси – няма служебен кабинет, няма силни парламентарни съюзници, а скоро няма да има и лостове за контрол върху спецслужбите. Остават му само остри думи. Затова ще вложи каквото му остава в предизборна кампания, която ще трае цяла година, а във фокуса ѝ ще бъде точно тандемът Борисов-Пеевски.