Борисов заплаши с избори заради бюджета

С кратък и неособено ясен пост във Фейсбук Бойко Борисов наруши мълчанието си след исканията за оставка на правителството на партията му ГЕРБ.

"Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания по безспорно лошо структурирания бюджет. Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", пише в публикация, пусната на Фейсбук страницата на ГЕРБ.

Изобщо не са разбира към кого се обръща за мнозинството – то остава стабилно, никой не казва, че ще го напусне. Не казва и от кого идват споменатите "безумни искания", нито какви са те. Говори се за "безспорно лошо структурирания бюджет", а той е изготвен от финансовото министерство, оглавявано от Теменужка Петкова от ГЕРБ.

Не се казва абсолютно нищо по исканията за оставка на отделни министри и на кабинета като цяло, нито в политическите искания на протеста, насочени именно срещу Бойко Борисов и водача на ДПС Делян Пеевски.

А днес в парламента трябва да се обсъди и гласува проекта на решение, внесен от правителството, с което депутатите да разрешат оттеглянето на вече гласувания на първо четене бюджет. Проектът е включен в програмата, по която ще работи пленарната зала.