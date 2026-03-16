Колко кадрила ще издържи МВР преди съвсем да се разпадне?

Ако някой попита близо 55-те хиляди служители на МВР с какво биха свързали имената на Пламен Узунов, Бойко Рашков, Иван Демерджиев, Калин Стоянов, Атанас Илков, Даниел Митов, Емил Дечев, то със сигурно ще е с думитe министър на вътрешните работи и кадрова чистка.

Кадровият кадрил се превърна в запазена марка за тази иначе консервативна в целия свят система, в която резките движения и турбуленциите водят до демотивация, бабаитско поведение, омерта и в крайна сметка - до пълен разпад.

Последните години

са белязани с наистина абсурдна политизация на тази уж деполитизирана система.

Най-фрапантното доказателство за това е фактът, че полицаи дълго време носеха плакати на ГЕРБ в служебни автомобили, за да подкрепят Бойко Борисов. И постоянната въртележка от уволнени или назначени хора на Борисов и Пеевски, на Пламен Узунов или Иван Демерджиев, или на Бойко Рашков. Така едни и същи директори ту са освободени, ту са повишени. Поради честата смяна на правителства през последните години някои от тях дори не успяват да си съберат багажа и да напуснат сградата, преди да трябва да се върнат в кабинетите си.

И за да е още по-комична и безумна историята, преди три години се разбра, че всеки уволнен по-голям началник отива в специално звено,създадено към вътрешния министър. Там изкарва по около 6 месеца. След това или се пенсионира, или го местят на друга длъжност.

"Пострадалите" наричат звеното „изолатора“.

Какво работят преместените там, стана ясно преди 2-3 години от откровения на уволнения шеф на ОДМВР Пловдив Васил Костадинов, който сега пак е шеф на ОДМВР. Той прекара в звеното около месец и половина, през който го карали да ходи на границата и да инспектира как се противодейства на мигрантския поток. Според Костадинов така искали да го накарат да напусне сам. Заплатата била малко по-ниска от на директор на областна дирекция. "Тогава, когато аз бях, в звеното бяхме осем отстранени полицейски шефове. Сега не съм сигурен дали не са и 10. Там са бившите директори на дирекциите в Пазарджик, Благоевград, Смолян, Ямбол", изброи той.

По онова време самият Костадинов бе уволнен дисциплинарно – формално заради разписано допълнително възнаграждение за служител от РУ-Стамболийски (в размер на 14 лв.), а неофициално - заради убийството в Цалапица и бягството от България на основния заподозрян. После адвокат му стана бившият вътрешен министър Иван Демерджиев и уволнението му бе отменено. Сега срещу връщането на Костадинов бяха организирани протести заради случая в Цалапица, но пък веднага се появи отново Демерджиев да го защитава, който вече е и водач на листа на коалицията "Прогресивна България" на Румен Радев.

Самият Демерджиев очевидно е много доволен от последните уволнения на почти всички началници в МВР, които за него са „процес на прочистване и оздравяване на системата”, и дори апелира за по-активни действия в тази посока: „Чистка беше, когато Калин Стоянов изгони достойни служители, справили се многократно да организират избори. Това е обидно за системата.“

Естествено екс вътрешният министър Калин Стоянов, който сега е в листите на ДПС, и ГЕРБ нарекоха процеса политическа чистка. Бойко Рашков от ПП-ДБ този път си замълча.

Факт е обаче, че всички вътрешни министри прилагат подобна тактика. Затова и сегашният служебен вътрешен министър Емил Дечев е прав да контрира критиците си, че и те са правили същото. Нещо повече - на ключовите места в МВР при предишния министър Даниел Митов бяха поставени само хора от ГДБОП, на чиято служба шеф беше именно Стоянов преди стане министър.

Ако нещо отличава Дечев, това е бързината, с която го прави

- само за дни бяха сменени главният секретар на МВР, зам.главният секретар на МВР, директорите на ГДБОП, на националната полиция, на жандармерията, на баретите, 25 от общо 28-те областни директори, много от шефовете на районни полицейски управления. От ключовите фигури засега местата си запазват единствено шефовете на пожарна Александър Джартов и на Гранична полиция Антон Златанов, както и директорът на СДВР Любомир Николов.

Претенции има и по отношение на назначенията - и двамата зам.министри на вътрешните работи Калоян Калоянов и Калоян Милтенов са хора на Бойко Рашков. Вторият беше шеф на СДВР. Има и обвинението, че навсякъде се слагат хора, свързани с Румен Радев. Вътрешният министър отрече това и каза, че е виждал само два пъти през живота си бившия държавен глава.

Третата претенция към Дечев е, че

са уволнени хора, свързани с разследването на "Петрохангейт"

Махнат беше шефът на областната дирекция на МВР за София област Тихомир Цонев, който заемаше този пост от 2023 г. Именно той, заедно с окръжната прокурорка, беше първият, който направи публични изявления за откритите трупове в хижата край Петрохан. Освободен беше и шефът на ОДМВР-Враца Красимир Йончев, първият, който говори официално след откриването на другите три трупа в кемпера край Околчица.

С аргумент "Петрохан" бе освободен и главният секретар на МВР Мирослав Рашков, който не се появи нито веднъж по време на брифингите за разследването. Дечев посочи още, че Рашков срича и не си е платил 5 пътни глоби. Самият Рашков потвърди това, като се яви в парламента, за да обяви, сричайки, че махането му наистина е заради случая "Петрохан" и е "опит за замитане на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея“. След комичната му изява президентът Илиана Йотова бързо подписа освобождаването му.

Махнат беше и шефът на националната полиция Захари Васков, който беше на първите два брифинга за "Петрохан-Околчица". За него Дечев обясни, че той на практика го е излъгал, че главният секретар няма неплатени глоби и така загубил доверието му, а то било най-важното.

Дечев подчерта, че никой от оперативния състав по разследването не е пипнат. Сигурно има предвид основно шефа на криминална полиция Ангел Папалезов, който беше и на трите брифинга и на двете изслушвания в парламента по случая. Папалезов е много близък на Бойко Рашков. Той беше дори арестуван покрай обвиненията на Васил Божков за търговия с ценности, прокуратурата включи двамата в организирана престъпна група, но в крайна сметка бе освободен и очевидно обвиненията спрямо него са паднали, след като е още в МВР. Интересно е да се отбележи, че на последния прокурорско-полицейски брифинг Папалезов също присъстваше, но не обели и дума, за разлика от предишните две пресконференции, на които той беше основният говорител.

Според сегашния вътрешен министър

смените са необходими, за да има честни избори

При подбора на новите хора той се допитал до инспектората на министерството, "Вътрешна сигурност" и останалите от политическото ръководство. Тепърва ще се разбира какви точно хора е избрал МВР-шефът и що за екип има.

Тепърва ще се види и дали със сегашния кадрил наистина не се подлага за идването на Радев начело на изпълнителната власт, каквито съмнения има. Факт е, че и всички шефове на специалните служби са сложени от служебните правителства на Радев. Като се изключи и.ф. шефът на ДАНС Деньо Денев, който си носи етикета човек на Пеевски, то директорът на цивилното разузнаване Антоан Гечев, шефът на военното разузнаване Венелин Венев, ръководителят на агенцията за технически операции, включително и за подслушването и следенето, Бисер Борисов, шефът на НСО Емил Тонев, са все от кръга на Радев.

Предстои и да се види колко бивши вътрешни министри пак ще влязат в парламента. Почти сигурно е, че там ще бъдат Иван Демерджиев, Бойко Рашков, Младен Маринов, Христо Терзийски и Калин Стоянов.

Едно е ясно - че тази политизация и тези постоянни кадрови кадрили в професионалното ръководство - от РПУ, през областни дирекции, та чак до шефове на национални служби, демотивира състава и разпада системата. Тук вече въпросът е само колко още кадрила ще изтанцува и ще издържи МВР преди да рухне съвсем.