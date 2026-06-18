Куба прие икономически реформи на фона на натиск от САЩ

Управляващата комунистическа партия в Куба одобри пакет от реформи, целящи отваряне на повече сектори за частни инвестиции. Решението идва на фона на натиск от страна на САЩ, тежката икономическа криза в страната и редовните прекъсвания на електрозахранването, съобщи държавната телевизия.

Мерките бяха обявени преди дни от президента Мигел Диас-Канел и сравнени от наблюдатели с моделите на социалистическа пазарна икономика в Китай и Виетнам, отбелязва БНР. Те включват разширяване на частния сектор чрез улесняване на процедурите за нов бизнес и привличане на повече капитал от кубинци в чужбина. Предвиждат се и промени в селското стопанство и преструктуриране на държавния апарат.

В пост във "Фейсбук" партията написа, че промените са "израз на логиката на развитието в исторически период“ и настоя, че те "по никакъв начин не представляват отклонение от социалистическия проект". Партията също така многократно заявява, че 95-годишният брат на революционния лидер Фидел Кастро Раул, който все още широко възприеман като символична сила, е одобрил предложенията.

През 2021 г. Куба разреши създаването на малки и средни предприятия с до 100 служители. От февруари тази година на частните компании беше разрешен и вносът на горива.

Мерките са предприети в условия на недостиг на горива, електричество и основни стоки и при засилващи се санкции от Съединените щати, чието икономическо ембарго срещу Куба е в сила от 1962 година.

През последните месеци бяха наложени нови ограничения с цел ускоряване на промените. Най-новите са срещу кубинската държавна енергийна компания.

Кубинските власти обвиняват американската администрация, че цели да дестабилизира ситуацията. Според Вашингтон причината за проблемите на острова е лошото управление.