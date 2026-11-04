Захари Каменов преминава от неолита до модерните медии

Тази вечер от 18.00 часа в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 се открива на мащабна ретроспективна изложба на твореца Захари Каменов, наречена „Преминаване“ – живопис, рисунка, графика, теракота и текстил. Произведенията са специално подбрани от две частни колекции, но са включени и много работи, притежание на самия автор. Експозицията е разположена в трите зали на първия етаж в галерията – 1А, 1B и 1C, като в едната зала са представени акварелни произведения, във втората – текстил и живописни платна, смесена техника с фотографски експерименти, а в централната голяма зала посетителите ще видят над 70 графични листа, керамика и малка пластика от бронз, както и живопис с маслени бои върху платно. Куратор е Пламен Моневски.

„По своята същност изложбата на Захари Каменов, съставена от сбирките на Емил Николов и Пламен Моневски, е ретроспектива, започваща с графики от 80-те години, включително листовете, правени по тристишия на Борис Христов и тези, вдъхновени от нежната музика на Рюичи Сакамото; акварели, рисувани в продължение на 45 години; живопис от началото на 90-те до днес; експерименти с каракачански тъкани, серията теракотени маски. Първата дума, която обединява това толкова разнообразно като техника творчество е недоизказаност. Втората – древност. Третата – промяна“, коментира изкуствоведът Красимир Илиев.

Недоизказаността свързва Захари Каменов с чанската/дзенска линия в далекоизточното изкуство, обяснява той. „При Захари тя е свързана с пренебрежение към естетиката на завършеното, изящното, красивото. Родството с първичното, привидно нехайно изпълнение (което крие в себе си особена нежност). Пътуване във времето, което започва с ожарените от огъня пластики на неолита, преминавайки през случайно оцелелите фрагменти антична живопис. Усещането за пластове, чийто знаци по-скоро загатват отколкото разкриват“, посочва изкуствоведът.

Той избира да определи творчеството на Захари Каменов с думата „промяна“, защото то според него е отказ не просто от култивиране на някакъв стил, а отказ от каквато и да е рутина. Авторът използва различните медии – графика, живопис, скулптура, без привързаност, като средства за неспокойно пътуване към себе си чрез намиране на себеподобни творци от различни епохи, обобщава Илиев.

Захари Каменов е роден през 1949 г. във Видин. През 1974-та завършва живопис в класа на проф. Панайот Панайотов в Националната художествена академия в София. В периода 1987-1992 работи с галерии в Япония. През 1993 г. специализира в „Сите дез ар“ в Париж и от същата година започва да си партнира с френската галерия North – east („Север – Изток“). Негови произведения са притежание на музеи в София, Ерусалим, Москва, Рим, Токио и др. От 1979-а насам художникът е носител на редица големи отличия, сред които са националните награди за живопис „Захарий Зограф“ (2017) и „Владимир Димитров-Майстора“ (2019). През 2010 г. авторът е удостоен с орден „Кирил и Методий“ – I степен за цялостна творческа дейност. Самостоятелни представяния освен у нас Каменов е имал в Страсбург, Париж, Барселона, Дъблин, излага в Япония, Франция, Швейцария, Холандия, Турция и др.

Изложбата „Преминаване“ в галерията на „Шипка“ 6 ще продължи до 21 ноември.

