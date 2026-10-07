Художници дърворезбари призовават деветте музи

„О?! Музи“ се нарича този път изложбата пластики от дърво – традиционната годишна изява на авторите от секция „Дърворезба“ към Съюза на българските художници. Тя се открива утре, 8 октомври, от 18.00 часа в зала 1В на галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 и в нея са включени творби на Александрина Иванова, Антон Георгиев, Атанас Данаилов, Виктория Денева, Валентин Митев, Георги Великов, Илия Владимиров, Катя Поцкова, Маринела Миланова, Николай Мартинов, Петър Михайлов, Радислав Тодоров, Роман Синапов, Христо Кирилов и Цветина Генева.

Изложбата „О?! Музи“ интерпретира една от големите теми в изкуството – за творческото търсене и вдъхновението. Тя дава пълна свобода на авторите при нейната интерпретация – от буквалното през символното до абстрактното. Чрез дърво и метал пластиките създават прочит/„кавър“ на класическата тема, използват значенията на една от деветте музи, символните им атрибути и аксесоари, или представят абстрактна разработка и съвършено ново разбиране за Музата като алегория на вдъхновението през XXI век, обяснява в аванс кураторът на експозицията Ивайло Пеев.

Ще бъдат показани пластичните визии на всеки от художниците за музите. Всеки от тях разкрива душевни пътеки – свои усещания и абстрактно-асоциативен анализ в размисъла върху онова, което подтиква към творчество. Заглавията на произведенията сякаш ни насочват: те пряко назовават онова, което ще видим – „Сиянието на музата“, „Хармония на противоположностите“, „Докосване до светлината в дълбокия сън“, My world, my mind, или провокативно изкушават любопитството със „Сагата с един домат“ и „Муза няма"…

„Музата може да те настигне навсякъде – от най-обикновени битови ситуации до моментите, в които настръхваш. Просто трябва да се оставиш на играта на ума си и да се запиташ „Ами какво, ако...?“. Моята творба отразява динамиката на мисълта, игривите хрумки, забавата от експеримента. Музата е онази сила, която прави света жив, интересен, често нелогичен. Ще я познаеш по това, че вечер заспиваш и сутрин се будиш с нея, нетърпелив за танца ви отново“, споделя Цветина Генева – един от участниците в изложбата.

„Поезия, музика… фрагментирани образи, обединени в абстрактна композиция, сън… Събуждайки се, помня само отделни откъси и фрагменти… Визуализирам и подреждам тези образи в мелодия, композиция или картина… всичко това става съвсем интуитивно… Сега и да искам, никога не мога да повторя тази скица със същия непринуден замах. Цялото нещо е мистерия и колкото повече човек се вглежда в него, толкова повече осъзнава, че има нещо магическо в това да бъдеш художник“, казва колегата ѝ Антон Георгиев.

„Символът за безкрайност е моят обект на артистично изследване, насочено към откриването на нови, по-сложни конфигурации, съобразени с технологичните дадености на материалите. Преплитането на дървото и метала е търсено като среща между две противоположности. Те се сливат, за да създадат единство – форма, която е символ на хармонията: между мъжкото и женското начало, безграничността, баланса и непрекъснатия цикъл на живота“, разсъждава пък Георги Великов.

А друг от авторите дърворезбари, Христо Кирилов, е откликнал с четиристишие:

„Слушам музика и опитвам да я видя…

Звуците придобиват форма,

…някои ми харесват, засилвам ги, пречупвам ги …

Можеш ли да ги видиш в тишината…?!“.

Изложбата ще продължи до 28 октомври и може да бъде посетена всеки ден от вторник до събота от 11.00 до 19.00 часа при вход свободен.