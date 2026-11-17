Творческата група Arena ART Wood открива утре, 18 ноември, в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 2А) изложба дърворезба и скулптура от дърво „Резонанси 4“. Темата е пряко свързана с дълбоката връзка между музикалното и визуалното изкуство. В настоящото издание – четвърти етап от поредица изложби, са поканени и автори, работещи в областта на металопластиката и скулптурата от камък. Вернисажът, озвучен с музикално изпълнение на квартет, е в сряда от 18.00 часа, куратор е д-р Антон Георгиев.

Акцентите в експозицията са поставени върху основните принципи, доминиращи и в двете артистични полета. Резонанси, трептения и ритмика – това са само част от многото съществуващи общи понятия, твърдят организаторите. Всеки един от авторите предлага визия на своята представа за художествения образ на музиката. В някои случаи въздействието към зрителя е съвсем директно, а в други – то е градивна частица, съставяща богатия музикален спектър. Изложбата е многопластов образ по обща тема, предлагаща възможност за индивидуална интерпретация, е комбинирането и смесването на различни материали – метал, дърво и камък, все по-често се наблюдава като творческо решение, което съвсем логично става повод за общи художествени изложби, отразяващи съвременните тенденции в изкуството.

Новата експозиция ще представи произведения на скулпторите Роберт Цанев, Емил Бачийски, Кирил Мескин, Венцислав Шишков, Антон Георгиев, Николета Иванова-Стоимирова, Михаела Каменова, Петя Попова, Георги Маринов, Георги Великов, Йордан Йорданов, Валентин Митев, Николай Мартинов, Александрина Иванова, Роман Синапов, Илия Владимиров, Ивелин Илиев, Цветина Генева, Виктория Денева, Велислав Георгиев, Александър Василев, Атанас Данаилов, Петър Михайлов, Радислав Тодоров.

Творческа група Arena ART Wood e създадена през 2023 г. в София от автори, изявяващи се в сферата на дърворезбата и скулптурата от дърво. Ядрото на групата са Роберт Цанев, Антон Георгиев, Илия Владимиров, Роман Синапов, Йордан Йорданов, Цветина Генева и Петър Михаилов. Експериментът и търсенето на нови изразни средства е основната движеща сила на творците в съвременната дърворезба.

Първата изложба на групата е открита на 3 октомври 2023 г. в галерия „Методи-Мета Петров“ – Цариброд, Сърбия. На 14 декември същата година експозицията е показана в Нишкия културен център. През 2024-та са осъществени няколко изложби в художествени пространства в градовете Габрово, Севлиево и Плевен. През 2025-а групата инициира две художествени изяви в ART Център Плевен и Художествена галерия – Стара Загора. През настоящата 2026-а поредната изложба е в „ART галерия 33“ – Варна, поддържаща същата тема. В заключителния четвърти етап от темата – „Резонанси 4“, е настоящата експозиция, която може да бъде разгледана на „Шипка“ 6 до 4 декември.