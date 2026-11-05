Женското тяло вдъхновява Христо Харалампиев за пластики и рисунки

Изложба скулптура и рисунки на известния художник Христо Харалампиев подготвя столичната галерия "Ракурси" на ул. "Хан Крум" 4А. Вернисажът за откриването е насрочен за 10 ноември от 18.30 часа.

"Настоящата експозиция в галерия "Ракурси" е резултат от интереса ми към конкретен пластичен проблем. Възможността да се изгради пространствена конструкция посредством отделни елементи, инспирирани от човешката фигура, за мен е вълнуващо предизвикателство", споделя авторът.

Представените седем скулптурни произведения очертават в известен смисъл територията, на която той материализира актуалните си пластически идеи. Показаните рисунки пък са неразделна част от общата концепция на изложбата, тъй като разработват същия проблем, само че в двуизмерен план.

Произведенията от изложбата ще могат да бъдат разгледани до 28 ноември включително.

Христо Харалампиев е роден през 1953 г. в София. Завършил е специалност "Скулптура" при проф. Величко Минеков в Националната художествена академия през 1979-а. Работи в областта на монументалната и кавалетната пластика, рисунката, синтеза на пластичните изкуства и архитектурата, морфологията на пространството и теорията, свързана с проблема, педагогиката на рисуването и скулптурата.

От 1987 г. Харалампиев преподава в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а от 2001 г. е професор в катедра "Рисуване и моделиране" на този университет. Преподавател е и в катедра „Скулптура“ на Националната художествена академия. От 1999 до 2005 г. е председател на Съюза на българските художници.

Автор е на повече от 30 самостоятелни изложби в България, Австрия, Германия, Полша, Унгария, Турция, Чехия и др. и е носител на редица награди за скулптура и принос в развитието на българската култура. Негови творби са притежание на Националната галерия, СГХГ, ателие-галерия „Светлин Русев“, художествени галерии в страната, асоциация "Арт диалог" – Париж, частни колекции и фондации в Германия, Белгия, Турция, САЩ, Канада, Полша, Южна Корея, Австрия.

"Христо Харалампиев е скулптор от онова поколение талантливи артисти, след които в последните двайсет години като че ли останаха бели страници от поява на забележителни индивидуалности със своя собствена физиономия. Той е сред авторите, които по неоспорим начин оставят трайните белези на времето, в което творят. Те са талантливи, експресивни и професионалисти в своите умения, със своя чувствителност и своя тръпка, което ги прави разпознаваеми. Такъв е и този талантлив скулптор Христо Харалампиев", казва за него друг майстор на изящните пластики, скулпторът Вежди Рашидов.

А самият автор скромно споделя за своето изкуство: "И рисунката, и скулптурата са много хубави тогава, когато са искрени и докосват зрителя."



