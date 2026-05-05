Море и небе сменят местата си в картините на Атанас Хранов

Изложба, наречена „Концерт за уд и остров“, открива големият български художник Атанас Хранов на 12 май от 18.30 часа в столичната галерия „Ракурси“ на ул. „Хан Крум“ 4а. „Само в света, който създава, но и който обитава художникът Атанас Хранов, е възможно да чуем как старинен арабски музикален инструмент и самотно каменно островче в средата на Егея плетат заедно музиката на небесните сфери“, казва за най-новата му изява поетът и драматург Александър Секулов.

Само в света на този художник формата на инструмента повтаря формата на острова, тъй както и звука на вятъра, който удря самотната скала в морето, повтаря дълбокия, скръбен звук на уда. Само във вълшебния свят на Атанас Хранов небето и земята, водата и камъкът, светлината и мракът, ударът и раната, кръвта и сокът на дърветата си разменят местата по магичен начин. Защото художникът има око за меката ирония на живота – онази ирония, която изтрива мъката в ъгълчето на устните ни, кара раните ни от битието да зарастват на мига, откъртва от гърлото ни благ и опрощаващ смях, отбелязва поетът.

А този смях е като мелодия, родена от струни между облаците и хоризонта, дръпнати от вродения ни копнеж по божията хармония, заключава Александър Секулов, чиято последна работа в театъра – драматургичната версия на романа „Малката Англия“, превърната от режисьора Диана Добрева в спектакъл, също сродява море и небе с несвършващата човешка любов.

Атанас Хранов е роден на 11 октомври 1961 г. в Пловдив. Завършил е Средното художествено училище по изкуства в Котел и специалност „Дърворезба“ при проф. Антон Дончев в Националната художествена академия. Работи в областта на пластичните изкуства и живописта, смесвайки органично жанровете. Характерни за автора материали са дървото, ръчно изработената хартия, платното, бронзът, среброто, полимерната мазилка върху метални конструкции. Художникът подчертава пластичността на дървото като рисува върху него, а в картините си изгражда триизмерно пространство със средствата на илюзорната живопис и вграждането на различни обекти в тях. В живописните му абстракции преобладават дълбоките синьо-зелени багри на морето: „Море (…) единствено си вярно ти във строгата абстракция на картите...“, цитира Хранов поета Христо Фотев в едно свое неотдавнашно интервю.

Атанас Хранов е автор на повече от 60 самостоятелни изложби – у нас и в Германия, Люксембург, Гърция и др., има участия в десетки общи, както и в кураторски проекти. Често работи с поетите Александър Секулов и Веселин Сариев. Негови творби са притежание на Националната галерия в София, на множество музеи в страната, както и на частни колекции в България и чужбина.

Атанас Хранов е и запален мореплавател. Живее и работи в Пловдив.

Изложбата „Концерт за уд и остров“ може да бъде разгледана в галерия „Ракурси“ до 30 май.