Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Анжела Терзиева улавя образи между съня и реалността

Художничката изследва състоянието сънна парализа, когато умът се пробужда, а физическото тяло остава сковано

Днес, 19:09
Анжела Терзиева, "Танцуващи".
Столичната галерия „Ракурси“ представя изложба живопис на художничката Анжела Терзиева с мистериозното заглавие „Гранично състояние: Не-сън“. Откриването е на 16 април от 18.30 ч. в пространството на галерията на ул. „Хан Крум“ 4а, където творбите ще могат да бъдат разгледани до 5 май.

Серията изследва феномена „сънна парализа“: кратко, но плашещо състояние, свързано с невъзможност за движение или говор при събуждане, тъй като понякога мозъкът и съзнанието се пробуждат първи, но физическото тяло все още остава сковано и мускулите – парализирани. Блокажът на движението, в комбинация със състоянието на будност, поражда чувство за реална заплаха. Леглото – обичайно място на покой, се превръща в сцена на психична лабилност. Възприятията се нарушават, а пространството губи своята устойчивост. Това несъответствие генерира образи, които не принадлежат нито на съня, нито на реалността.

Фигурите в картините на Анжела Терзиева съществуват в тъмно, почти безпространствено поле. Проявяват следи на движение, което не може да се осъществи. Телата и обектите се разместват, разпадат или хладно концентрират своите очертания, подсилвайки усещането за паника от вътрешния дисонанс.

Картините въздействат като записи на състояние, а не като разказ. Те фиксират момент, в който системата на съня не се е изключила напълно, а тази на пробуждането вече е активирана. Това, което виждаме, не е сънят сам по себе си, а опитът да се движим вътре в него, когато тялото отказва, а съзнанието вижда отвъд, обясняват познавачите на състоянието и на живописта на Анжела.

В цикъла картини като символ се появява фигурата на кобилата, вписана като буквален прочит на фолклорните интерпретации на кошмара при някои европейски народи. Друг образ са танцуващите, устремени сенки, носещи усещането за натрапчиво и заплашително присъствие. Дърветата, привидно част от пейзажа извън стаята – поле на кошмара, са своеобразни наблюдатели със своето устойчиво, застинало пребиваване като проводник между измеренията.

Кошмарът в картините не е външно същество, а събуждане в съня, при което тялото се превръща в място на напрежение между принудителна парализа и халюцинация. Реалността присъства като нестабилно, дори враждебно поле, в което „спящият“ отчаяно се опитва да се спаси, обясняват домакините на изложбата.

Анжела Терзиева е родена през 1987 г. в Сливен. Завършила е иконопис в Националната художествена гимназия „Димитър Добрович“ в родния си град и специалност „Живопис“ в Националната художествена академия в София. Има зад гърба си няколко самостоятелни изложби, сред които Total Body в галерия „Юзина“ в столицата и в Националната галерия – къща музей „Вера Недкова“, както и участия в десетки групови. Лауреат е на редица отличия: наградата за живопис за обещаващо развитие и посветеност на изкуството на фондация “Едмонд Демирджиян“ (2015), наградата на СБХ от Националната изложба конкурс за живопис и скулптура „Млади български художници“ (2021), наградата на бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ от Националното биенале за съвременно български изкуство „Приятели на морето“ (2024), наградата от архитектурно студио ZOOM от изложба „Паралелни светове“ (2024) и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Анжела Терзиева, галерия Ракурси, сънна парализа

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?