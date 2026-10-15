Театралната живопис на Румен Рачев превръща цветовете в джаз

Румен Рачев открива на 20 октомври в столичната галерия "Ракурси" изложба живопис, наречена "Посоки". В изкуството на художника – съименник на уважавания професор от НАТФИЗ, светът също се разгръща като многопластова сцена, в която обаче не актьори и кукли, а цветът, линията и ритъмът на композицията водят тих диалог помежду си.

Румен Рачев изгражда визуален език, който умело съчетава фигуративност, символика и съвременна абстракция, посочва изкуствоведът Теодора Петева. В центъра на този художествен космос стои човекът със своите светли и тъмни страни, уловен в деликатния "менует" на човешкото ежедневие. Композициите му пулсират със силна вътрешна енергия, родена от сблъсъка между външната суета и духовната чистота. Персонажите му притежават специфична театрална декоративност, която ги превръща в условни, графични силуети, натоварени с дълбока вътрешна експресия. Реалните обекти са стилизирани с лекота, за да зазвучат като чисти визуални кодове в пространството. Пейзажите, натюрмортите и портретите му носят психологическа дълбочина чрез деликатни преливания и наситени, живи багри.

Голямата магия в творчеството на Румен Рачев се крие в неговата синестезия – способността му да превръща цветовете в звук, а звуците в образ. Като творец и музикант той освобождава колорита от традиционните му рамки и му придава пулсираща енергия. Неслучайно в неговите "джазови" композиции ултрамаринът, огненочервеното и слънчевото жълто звучат като чисти тонове, превръщащи фигурите във визуални контури на усещането, твърдят познавачи. Самият автор нарича тази своя естетика "фюжън".

Този иновативен синестетичен поглед е високо оценен в Германия, където изкуствоведите го сравняват с ранния попарт на Дейвид Хокни. Международното му признание включва повече от трийсет самостоятелни изложби и откупки от престижни институции като MoMA в Ню Йорк и Кунстхале в Бремен. Емблематичен остава и съвместният проект на Румен Рачев с Найджъл Кенеди, чийто албум печели награда BRIT с визуалното оформление на българина.

Румен Рачев е роден през 1956 г. в Белово. Започва да рисува още като дете и от малък решава да стане художник. През 1975 г. завършва Художествената гимназия в София, а през 1982-ра – и Националната художествена академия. Има над 60 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ, участва и в многобройни общи изложби.

От 1989-а, в продължение на близо 20 години, живее и работи в Бремен, Германия, където редовно представя свои творби в престижни галерии. Негови произведения са притежание на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, Museum of Modern art New York, Print collection of New York Public Library, Mint Museum, Buffalo Museum of Art, New Orleans Museum of Art, намерили са място и в множество обществени и частни колекции по света.

Изложбата "Посоки" в галерия "Ракурси" на ул. "Хан Крум" 4А може да бъде посетена до 7 ноември.