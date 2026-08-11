"Обградените острови" на Кристо са сред 25-те най-значими съвременни творби

Проектът на Христо Явашев-Кристо и Жан-Клод "Обградените острови" е поставен от "Ню Йорк таймс" сред 25-те най-значими скулптури, белязали модерната епоха. Изданието представи класация на най-важните творби в съвременното изкуство след края на Втората световна война, съставена въз основа на мнението на четирима художници и един куратор.

За да изберат 25-те най-значими скулптури, създадени от 1945 г. насам, от редакцията на престижния всекидневник са поканили да се включат в експертното жури авторите Фирелей Баес (45 г.), Чарлз Гейнс (82), Адам Пендълтън (42) и Арлийн Шекет (77), всеки от които изследва и развива скулптурата в своето творчество. Към тях се присъединява и Руба Катриб (44), главен куратор на Музея за модерно изкуство в Ню Йорк и бивш куратор на Центъра за скулптура (SculptureCenter) – единствения музей в Ню Йорк, изцяло посветен на това изкуство.

Критериите за дефиниране на скулптурата, които използва журито, са изключително широки. Оценявани са били не само самостоятелни триизмерни обекти, но и групови изложби, както и творби, които размиват границите с други изкуства, включително и фокусирани върху движението на човешкото тяло в пространството, уточнява изданието.

Списъкът не е подреден като класиране, а по-скоро следва хронологичния ред, по който са обсъждани творбите. Проектът на Кристо и Жан-Клод "Обградените острови", създаден в залива Бискейн във Флорида, е поставен на 15-о място в селекцията.

Христо Владимиров Явашев и Жан-Клод Мари Дьона, които в професионалния свят бяха известни само с малките си имена, споделяха една и съща рождена дата и обща за цял живот страст към създаването на мащабни творби, съобразени със специфичния контекст на мястото, където се намират, отбелязва "Ню Йорк таймс". Няколко години след като сключват брак, двамата започват да си сътрудничат по създаването временни инсталации на открито. Една от първите им прояви е стена от празни варели за петрол, разположена на една от най-тесните улици в Париж в знак на протест срещу Берлинската стена. Тези авангардни скулптури предвещават ландшафтното изкуство от края на 60-те години на миналия век, въпреки че мащабът им изглежда миниатюрен в сравнение с по-късните проекти на артистичната двойка, която през 1964 г. се установява в Ню Йорк.

Сред тези творби е и инсталацията "Обградените острови", за която Кристо и Жан-Клод обграждат 11 необитаеми острова край бреговете на Маями с полипропиленов плат в бонбоненорозово. Разпростирайки се на около 60 метра навътре в морето от очертанията на всеки остров, инсталацията плава по повърхността на залива. Това създава невероятен спектакъл, който може да се наблюдава както от бреговете на града, така и от небето над него, подтиквайки зрителите да погледнат по нов начин на околната среда и може би – да се погрижат по-добре за нея, разсъждават от "Ню Йорк таймс".

Реализацията на "Обградените острови" отнема три години от началото му през 1980-а, като включва почистването на 40 тона боклук от сушата и ангажирането на повече от 400 работници. Използваните в инсталацията над 600 хиляди квадратни метра плат след това са рециклирани. В интервю от 2018 г. Кристо говори за "огромната енергия" на това начинание с "абсолютната реалност" на неговите елементи: "истинска вода, истински вятър, истинско спокойствие, истински разстояния, истински неща".

Както и предишните арт проекти на Кристо и Жан-Клод, "Обградените острови" е изцяло финансиран от самите артисти чрез продажбата на подготвителни рисунки, колажи и ранни произведения. Двамата не са приемали спонсорство под никаква форма.

Сред останалите 24 определени като най-значими произведения на съвременното изкуство са „Пейзаж от река Хъдсън“ (Hudson River Landscape) на Дейвид Смит от 1951 г., „Животни“ (Bichos) на Лижия Кларк от 1959–1966 г., Изтънченост“ (A Subtlety) на Кара Уокър от 2014 г., „Магазинът“ (The Store) от 1961 г. на Клас Олденбург, „Отломки от линчуване“ (Lynch Fragments) на Мелвин Едуардс от 1963–2026 г., „Жени и куче“ (Women and Dog) на Марисол от 1963–1964 г., „66 неонови знака“ (66 Signs of Neon) на Ноа Пюрифой от 1966 г.

Според избора на журито в тази класация място намират и творбите на Робърт Раушенбърг „Легло“ (Bed) от 1955 г., на Ричард Сера „Наклонена дъга“ (Tilted Arc) от 1981 г., Изложбата в подкрепа на Студентския мобилизационен комитет за прекратяване на войната във Виетнам в галерия „Пола Купър“ в Ню Йорк през 1968 г. (Benefit for the Student Mobilization Committee to End the War in Vietnam” at Paula Cooper Gallery, New York), на Робърт Смитсън „Спираловидният кей“ (Spiral Jetty) от 1970 г., на Ева Хесе – „Контингент“ (Contingent) от 1969 г., на Гордън Мата-Кларк – „Разделяне“ (Splitting) от 1974 г., на Луиз Буржоа – „Разрушаването на бащата“ (The Destruction of the Father) от 1974 г., на Дейвид Хамънс – „Афроамериканското знаме“ (African-American Flag) от 1990 г.

Внушителната скулптура на Мартин Пюриър „Свобода/Libertà“, представена в павилиона на САЩ на Венецианското биенале през 2019 г. също е сред 25-те творби, определили облика на модерната епоха според „Ню Йорк таймс“, както и „Великият бял път: 22 мили, 9 години, 1 улица“ (The Great White Way: 22 miles, 9 Years, 1 Street) от 2001-09 на Pope.L.

Фотография на „Обградените острови“ беше част от селекция от 17 проекта на световноизвестното артистично дуо, представени в изложбата Christo and Jeanne-Claude – New Works в столичната галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 през март, напомня БТА.